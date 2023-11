Una infermera treballant. Foto. CCIIC

El passat dijous 23 de novembre es va aprovar el nou conveni de l'Institut Català de la Salut (ICS) i menys de 24 hores després, aquest divendres 24, el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIIC) i els col·legis territorials (COIB, COIGI, COILL i CODITA) han emès avui un comunicat conjunt en el qual fan pública la seva "decepció absoluta". Consideren que "igual que el conveni del SISCAT topa el desenvolupament professional de les infermeres".

En el text avisen dels riscos que suposa la precarietat laboral i parlen de conseqüències com ara l’allunyament de “les infermeres formades, especialistes i talentoses” del sistema de salut i com afecta “una atenció de qualitat que les infermeres no cobrem i que, per desgràcia, paguen i pagaran els ciutadans i ciutadanes”, sentencien.

Les corporacions parlen de “l'enginyeria lingüística” del conveni pel que fa la categoria professional de les especialitats infermeres (IE), així com de les experteses (ESTO) i de la infermeria de pràctica avançada (IPA). Sobre el reconeixement de la categoria d’especialitat diu el Consell que el “reconeixement que no es correspon amb la titularitat de plaça d'infermera especialista que reclamem les corporacions professionals i les societats científiques” i denuncia, entre altres coses, que el vincle que estableix el conveni entre la retribució salarial i la carrera professional “queda molt lluny del merescut reconeixement de la Formació Sanitària Especialitzada (FSE) que, com els metges i altres professionals de salut, cursem les infermeres per a obtenir els respectius títols d'infermera especialista en Familiar i Comunitària, Geriatria, Pediatria, Salut Mental o del Treball; amb menció a part de les llevadores (Infermeria Obstetricoginecològica) que, tot i tenir la categoria professional reconeguda des del 2008 (això sí, a instàncies del compliment de la Directiva 2005/36/CE del Parlament Europeu relativa al reconeixement de qualificacions professionals), hem de dir que tampoc milloren en la taula salarial com sí que ho fan els especialistes d'altres disciplines”.

El comunicat finalitza amb la disconformitat del Consell i els col·legis amb que els convenis sotmetin “el desenvolupament de la nostra cura a un marc laboral, que no científic. Convenis que, un cop més, manquen del reconeixement professional i la retribució salarial que ha d'incentivar la formació i fidelització de les infermeres catalanes”; alhora que lamenten “que les reivindicacions professionals de les infermeres no arribin a les taules de negociació”