L'Institut de Salut Carles III (ISCIII) , pertanyent al Ministeri de Sanitat , ha notificat un augment de les taxes d'infeccions respiratòries agudes a Atenció Primària i greus a hospitals, associades a l'increment de grip i virus respiratori sincitial (VRS), sobretot en nens menors d'un any i d'1-4 anys i en adults més grans de 79 anys.

Arxiu - Façana principal de l'Hospital Clínic de Barcelona

Així ho mostra el darrer informe de Vigilància de Malalties Respiratòries (IRAs), corresponent a la setmana del 13 al 19 de novembre. En aquest període, la taxa global d'infecció respiratòria aguda a Atenció Primària (IRAs) se situa en 563,8 casos per 100.000 habitants, la setmana passada aquesta xifra era de 552,7 casos per 100.000 habitants, i, en el cas de les infeccions respiratòries agudes greus a hospitals (IRAG), la taxa se situa en 12,3 per 100.000 habitants, la setmana passada aquesta xifra era de 11,1.

A més , les taxes de síndrome gripal mantenen una evolució en ascens que s'ha intensificat les darreres dues setmanes i la incidència de bronquiolitis ha augmentat per segona setmana consecutiva.

Per grups d'edat, les taxes d'IRAs més grans en Atenció Primària es donen en el grup dels menors d'un any (3843,2 casos/100.000 habitants), seguit del grup d'1-4 anys (2881,3 casos/ 100.000 habitants). Per sexe, les taxes d'incidència són superiors en dones que no pas en homes (624,2 davant de 500,9 casos/100.000 habitants).

A Atenció Primària, aquesta setmana el percentatge de positivitat a grip, SARS-CoV-2 i VRS és de 5,8, 12 i 3,8% respectivament.

Des de l'inici de la temporada s'han analitzat 4.233 mostres d'IRAS per al diagnòstic de grip, 4.268 per a SARS-CoV-2 i 4.207 per a VRS. D'aquestes, 126 (3%) han estat positives per a grip, 516 (12,1%) per a SARS-CoV-2 i 70 (1,7%) per a VRS, respectivament. Entre els 126 virus gripals identificats amb informació de tipus/subtipus, 122 són de tipus A (97,6%) i tres de tipus B (2,4%).

Pel que fa a les infeccions respiratòries agudes greus detectades a hospitals, aquesta setmana el percentatge de positivitat a grip, SARS-CoV-2 i VRS és de 5,3, 12,6 i 10,9% respectivament.

Des de l'inici de la temporada s'han analitzat 1.268 mostres d'IRAG per al diagnòstic de grip, 1.361 per a SARS-CoV-2 i 1.234 per a VRS. D'aquestes, 30 (2,4%) han estat positives per a grip, 236 (17,3%) per a SARS-CoV-2 i 67 (5,4%) per a VRS, respectivament.

Per grups d'edat, les taxes d'hospitalització més grans aquesta setmana s'observen en els menors d'un any (132,6 casos/100.000 habitants) , seguit del grup dels més grans de 79 anys (74,4 casos/100.000 habitants). Per sexe, la incidència és 13,3 i 11,3 casos/100.000 habitants en homes i dones, respectivament.

Entre els 30 virus gripals identificats amb informació de tipus/subtipus, 25 són de tipus A (96,2%), un de tipus B (3,8%) i nou són A no subtipat (34,6%).

SITUACIÓ DE LA GRIP I ALTRES VIRUS RESPIRATORIS A EUROPA



En aquest període, les taxes de malalties respiratòries a Atenció Primària han augmentat a molts països de la Unió Europea.

La positivitat per al SARS-CoV-2 és de 14 per cent, i s'observa la major incidència entre les persones de 65 anys o més. La positivitat per al VSR es troba per sota del quatre per cent, amb una tendència visible d'augment i amb l'impacte més gran entre els nens de 0 a 4 anys; i la positivitat per a grip es manté estable. El canvi respecte a la setmana passada, suggereix una dispersió geogràfica més gran en alguns països.

Així mateix, s'han observat tendències creixents en la positivitat d'hospitalitzats per SARS-CoV-2 a Croàcia i Alemanya, mentre que hi ha hagut tendències decreixents a Bèlgica, Irlanda, Malta i Espanya.