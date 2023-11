Els resultats, publicats al Journal of Alzheimer's Disease, suggereixen que mesures com l'ús d'audiòfons i entorns silenciosos podrien ser clau en la prevenció de la demència. EP

La pèrdua d'audició està relacionada amb un risc de demència més gran, però la raó d'aquesta associació no es coneix del tot. Ara, els investigadors han comprovat que la pèrdica d'audició va associada a canvis subtils en l'estructura del cervell, que podrien ser origen de demència, segons publiquen al Journal of Alzheimer's Disease.

Per indagar en els motius d'aquesta relació, un equip d'investigadors de la Universitat de Califòrnia a San Diego i de l'Institut de Recerca Sanitària Kaiser Permanente Washington, als Estats Units, va fer servir proves d'audició i ressonància magnètica (RM) per determinar si la discapacitat auditiva està associada a diferències en regions específiques del cervell.

Van comprovar que les persones inscrites en aquest estudi observacional que patien una discapacitat auditiva mostraven diferències microestructurals a les àrees auditives del lòbul temporal ia zones del còrtex frontal relacionades amb el processament de la parla i el llenguatge, així com en àrees relacionades amb la funció executiva.

"Aquests resultats suggereixen que la discapacitat auditiva pot provocar canvis en àrees cerebrals relacionades amb el processament de sons, així com en àrees del cervell relacionades amb l'atenció. L'esforç addicional que suposa intentar comprendre els sons pot produir canvis al cervell que augmentin el risc de demència", explica la investigadora principal, Linda K. McEvoy, doctora i professora emèrita de la Facultat de Salut Pública i Ciències de la Longevitat Humana Herbert Wertheim de la Universitat de Califòrnia a San Diego, i investigadora principal de l'Institut de Recerca sobre la Salut de Kaiser Permanent a Washington.

"Si és així, les intervencions que ajuden a reduir l'esforç cognitiu necessari per entendre la parla -com l'ús de subtítols a la televisió i les pel·lícules, subtítols en directe o aplicacions de veu a text, audiòfons i visitar la gent en ambients tranquils en lloc d'espais sorollosos- podrien ser importants per protegir el cervell i reduir el risc de demència", afegeix.

McEvoy va dissenyar i dirigir l'estudi mentre era a la UC San Diego, en col·laboració amb Reas i investigadors de la Facultat de Medicina de la UC San Diego que van recopilar dades del Ranxo Bernardo Study of Health Aging, un estudi longitudinal de cohorts de residents del suburbi de Rancho Bernardo, a San Diego, que es va iniciar el 1972. Per a aquesta anàlisi, 130 participants a l'estudi es van sotmetre a proves de llindar auditiu en visites clíniques de recerca entre 2003 i 2005 i posteriorment es van sotmetre a ressonàncies magnètiques entre 2014 i 2016 .

Els resultats de l'estudi mostren que la discapacitat auditiva està associada a canvis cerebrals específics de la regió que es poden produir a causa de la privació sensorial i del major esforç necessari per comprendre els estímuls de processament auditiu.

"Les troballes subratllen la importància de protegir l'audició evitant l'exposició perllongada a sons forts, portant protecció auditiva quan s'utilitzen eines sorolloses i reduint l'ús de medicaments ototòxics", afirma la coautora Emilie T. Reas, doctora i professora adjunta de la Facultat de Medicina de la UC San Diego.