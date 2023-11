Cetre de test de Covid / @EP

La irrupció de la Covid-19 fa gairebé quatre anys ha creat una permanent preocupació sobre les malalties respiratòries. Una cosa completament justificada, si tenim en compte que tan sols entre 2020 i 2021, la Covid es va emportar la vida de 15 milions de persones a tot el món, segons dades de les Nacions Unides.

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha deixat clar que l'augment de les malalties respiratòries a la Xina és un fet que estan vigilant i ha demanat a la població “prendre mesures de protecció”.

Aquestes mesures fan referència a l'administració de vacunes, la separació entre els pacients, la recomanació de quedar-se a casa davant de l'aparició de símptomes, la realització de proves i la prestació de cures segons calgui. A més, s'hi inclou l'ús de màscares quan correspongui, una ventilació adequada de les instal·lacions i la pràctica regular del rentat de mans. És a dir, totes les mesures que es van prendre durant la pandèmia.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Després de la notificació per part de les autoritats i els mitjans xinesos sobre un augment de malalties respiratòries, incloent brots de pneumònia no diagnosticada entre nens al nord de la Xina, dimecres passat l'OMS va sol·licitar informació addicional en termes epidemiològics i clínics, així com resultats de laboratori relacionats amb aquests brots informats en nens. Aquesta sol·licitud es va fer a través del mecanisme del Reglament Sanitari Internacional.

L'ONU va assenyalar que les autoritats xineses van atribuir l'augment de malalties respiratòries a la flexibilització de les restriccions relacionades amb la Covid-19 ia la circulació de patògens coneguts. En una roda de premsa celebrada el 13 de novembre passat, l'OMS va destacar la importància de millorar la vigilància de les malalties en instal·lacions de salut i entorns comunitaris, així com d'enfortir la capacitat del sistema de salut per atendre els pacients.



L'OMS ha expressat crítiques reiterades cap a les autoritats xineses a causa de la seva falta de transparència i col·laboració durant la pandèmia de Covid-19, els primers casos de la qual van sorgir a la Xina a finals del 2019.

Aquesta manca de cooperació també ha estat objecte de denúncia per part de l'OMS i nombrosos països durant la investigació destinada a determinar els orígens de la pandèmia , la qual encara no ha donat una conclusió definitiva.

PREOCUPACIÓ A ESPANYA

La nova ministra de Sanitat, Mónica García , ha assenyalat que des del Ministeri de Sanitat s'estarà "vigilant" i "proactiu" després de conèixer que l'OMS ha sol·licitat oficialment a la Xina informació detallada sobre l'augment de les malalties respiratòries i pneumònia en nens.

"Estarem vigilants i, per descomptat, estarem proactius a l'hora de veure com discorre i com es desenvolupen aquestes infeccions", ha assenyalat en una entrevista a TVE , on ha explicat que, "fins ara, pel que se sap", hi ha dins dels “estàndards de normalitat”.

Tot i això, ha admès que cal estar alerta amb els virus respiratoris, com és el virus sincitial respiratori o el de la grip , que "ha tingut un repunt a la Xina, sobretot en nens i nenes, que pot estar relacionat amb la baixada de les restriccions per a la Covid-19".