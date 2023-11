Arxiu - Façana de l'Hospital Vall d'Hebron

Un informe de la Societat Catalana de Pneumologia (Socap) ha alertat que a Catalunya hi ha "un gran dèficit de pneumòlegs" i que el 96% dels hospitals necessiten més efectius a Pneumologia, ha informat en un comunicat d'aquest dilluns.

Socap ha assegurat que aquesta situació "contrasta amb les enormes necessitats d'atenció que requeriran les malalties respiratòries tant al present com al futur", ja que insisteix que aquestes malalties estan augmentant i es vol atenció professional.

Segons els resultats de l'estudi, el 2021 Catalunya tenia una ràtio de 4,20 pneumòlegs per cada 100.000 habitants , per sobre de la mitjana de la resta d'Espanya (3,40 pneumòlegs per cada 100.000 habitants), però inferior a la d'Europa, que era de 4,67 pneumòlegs per 100.000 habitants el 2015 i “que ha continuat creixent”.

La Socap ha assegurat que la manca de pneumòlegs implica menys pacients atesos i menys cites disponibles i "més retards en la programació" i ha avisat que Catalunya haurà d'augmentar plantilles en aquesta especialitat, millorar l'activitat assistencial i la coordinació i optimitzar els recursos.

A més, es preveuen 75 jubilacions en els propers 10 anys, cosa que representa el 23% de tota la plantilla de pneumòlegs a Catalunya en l'actualitat, però amb el relleu generacional "no n'hi haurà prou per donar cobertura assistencial a la població" i es necessitaran 34 pneumòlegs addicionals a 5 anys i 63 més a 10 anys.