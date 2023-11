D'esquerra a dreta, el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, la portaveu del Govern, Patricia Plaja, i el conseller de Salut, Manel Balcells, en roda de premsa després del Consell Executiu - EUROPA PRESS

Els equips d'atenció primària (EAP) de Catalunya assumiran l'atenció de les persones usuàries de residències de gent gran a partir del 2024 amb una partida de 15 milions d'euros que es destinaran a incorporar 117 metges i 130 infermeres més.

Ho han anunciat aquest dimarts el conseller de Drets Socials de la Generalitat, Carles Campuzano ; el conseller de Salut, Manel Balcells , i la portaveu del Govern, Patricia Plaja , a la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell Executiu.

El desplegament d'aquests professionals es farà de manera progressiva: el 72,2% dels EAP començaran a treballar a les residències els propers mesos i la resta durant el segon semestre de l'any que ve.

Campuzano ha concretat que a Catalunya hi ha 1.042 centres residencials per a gent gran amb un total de 61.498 places que ocupen persones amb “una important quantitat de malalties i un alt grau de dependència”.

De fet, aquestes persones pateixen una mitjana de 9,2 malalties cròniques, una mortalitat anual del 20%, gairebé el 90% es classifica a les categories de màxima complexitat clínica o d'alt risc i el 97% té un elevat grau de dependència.

117 METGES I 130 INFERMERES



Preguntat per com es farà aquest procés d'incorporació de professionals sanitaris, el conseller Balcells ha explicat que és una operació de "microcirurgia" perquè les residències i els metges tenen diferents realitats.

Segons el titular de Salut, hi ha centres amb metges contractats, hi ha centre que ja reben atenció de professionals de primària i hi ha professionals externs que presten cobertura a diferents residències, per això es donen un any de marge per a la incorporació d'aquests treballadors.

"El sistema de salut no vol ni pot perdre professionals i, per tant, als metges que actualment estan treballant en residència se'ls oferirà la possibilitat d'incorporar-se als equips de primària", expliquen des del Govern.

LLIÇONS DE LA PANDÈMIA



Balcells ha recordat que els equips d'atenció primària ja van fer aquesta funció durant la pandèmia de Covid-19 i ara, amb aquest acord, ho incorporen a la cartera de serveis de manera estructural.

El conseller ha destacat que al darrer any el 92% de residents ha rebut la visita presencial d'infermera de primària i el 65% del seu metge.

A més, han elaborat un cens específic de residències i de residents, que abans de la pandèmia no existia, i han format 15.532 professionals de residències i equips de primària.