Caixa de Nolotil @ep

Tot i que Nolotil és un analgèsic molt popular a Espanya i Llatinoamèrica, no té llicència per al seu ús al Regne Unit, República d'Irlanda, Estats Units o Suècia , entre altres països.

La raó de la prohibició d'aquest medicament a diversos països és un efecte secundari temut, l'agranulocitosi, que provoca que la medul·la cerebral no produeixi suficients glòbuls blancs i pot provocar una intoxicació mortal de la sang.

L'Agència de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va identificar en particular dos grups amb més risc de patir aquesta afecció: les persones grans i les persones amb el sistema immunològic deprimit.

La investigació del regulador espanyol va afirmar que Nolotil no s'hauria de receptar a persones que estiguin al país només per un període curt de temps, en particular a turistes del Regne Unit. Tot i això, se segueix usant àmpliament a Espanya.

L'Associació d'Afectats per Fàrmacs, d'origen britànic, ha presentat una demanda davant de l'Audiència Nacional contra el Ministeri de Sanitat i l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris ( Aemps ) per "inacció a l'hora de protegir la ciutadania dels riscos del metamizol ”, que a Espanya es ven sota la marca comercial de Nolotil.

L'objectiu de la denúncia és "aconseguir que Nolotil es deixi de prescriure, en particular persones de països on està prohibit, com en el cas dels britànics, ja que és coneguda una de més gran", segons explica l'associació a la seva pàgina de GoFundMe.

L'associació denuncia que, a causa de l'administració de Nolotil a Espanya, han trobat "casos de mort, situacions en què les persones havien estat a punt de morir i altres que van haver d'enfrontar-se a seqüeles greus i duradores, com amputacions" .