A l'esquiador suec Carrer Halfvarsson se li va congelar el penis

L'esquiador suec Carrer Halfvarsson va declarar haver patit un gran dol al seu penis després que es congelés durant una cursa. Halfvarsson va estar a -15ºC al Cercle Polar Àrtic, on es completava la prova de la Copa del Món de 20 km.

Tot i això, el que no s'esperava era que el seu membre viril es quedés pràcticament congelat, per la qual cosa va haver de refugiar-se a la botiga per escalfar-se: "Vaig haver de quedar-m'hi durant 10 minuts per escalfar-la. Dol moltíssim. És terrible".

Qui també va patir aquest problema va ser el príncep Harry, ja que a la seva autobiografia va explicar que li va passar aquest mateix problema després d'una expedició al Pol Nord el 2011.

COM ÉS POSSIBLE QUE ES CONGELI?

Primerament, la congelació produeix un dany a la pell i als teixits a causa de l'exposició a les baixes temperatures.



Quan l'organisme es troba exposat a baixes temperatures, respon contraient els vasos sanguinis, cosa que provoca una disminució del flux sanguini cap a les extremitats i la seva redirecció cap als òrgans vitals.

Conforme les extremitats reben un menor subministrament sanguini, experimenten un refredament i hi ha la possibilitat que el líquid en els teixits es congeli, donant lloc a la formació de vidres de gel. Aquestes partícules poden ocasionar danys severs a nivell cel·lular i als teixits de la zona afectada, i la reducció del flux sanguini també priva els teixits d'oxigen.

Segons l'NHS, si no s'aconsegueix restablir el flux sanguini, el teixit patirà eventualment necrosi, que és la mort prematura de les cèl·lules d'una part del cos.

Els símptomes de la congelació comencen amb una sensació de fred i dolor a les parts afectades, juntament amb formigueig, palpitacions o dolor. La pell també es torna blanca, cosa que es coneix com l'etapa de la congelació.

Tot i això, si l'exposició al fred es prolonga, els teixits quedaran més danyats, un procés anomenat congelació superficial.