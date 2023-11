Un estudi d'investigadors de l' Hospital del Mar Research Institute de Barcelona ha mostrat que l'envelliment prematur en persones amb VIH el causa la mateixa infecció “i no només el tractament amb antiretrovirals”.

Publicat a la revista Journal of Microbiology, Immunology and Infection, ha constatat que les persones amb infecció pel VIH tenen alterats els nivells d'una molècula concreta d'ARN relacionada tant amb l'envelliment com amb la inflamació, ha informat l'hospital en un comunicat aquest dimecres.

Els resultats indiquen que aquesta molècula "continua alterada tot i rebre tractament antiretroviral" , fet que la converteix en un indicador que, malgrat rebre tractament antiretroviral i controlar la infecció, el sistema immunitari d'aquests pacients continua afectat.

A la investigació s'han analitzat els nivells de les molècules de microRNA --molècules petites d'ARN que modulen l'expressió d'altres gens-- a la sang de persones amb VIH, i s'ha vist que una en concret presentava nivells "molt més elevats" del que és habitual", la miR-21-5p.

Aquesta molècula petita està relacionada amb la inflamació, així com amb l'estrès oxidatiu, “cosa que derivaria en un envelliment accelerat”.

INVESTIGACIÓ



L'estudi ha comparat els nivells d'aquest marcador amb un grup de persones sanes i un altre de pacients Elite, un grup minoritari de persones infectades pel VIH que controlen "espontàniament" la infecció.

Si escau, també tenen el miR-21-5p alterat, cosa que suggereix que tenen un estat inflamatori crònic tot i controlar la infecció, i el fet que aquest grup també tingui aquest biomarcador elevat “permet confirmar que l'origen d'aquesta alteració es troba en la infecció mateixa i no en el tractament amb antiretrovirals que reben les persones amb VIH”.

Els autors han considerat que disposar d'aquest marcador pot servir per monitoritzar l'evolució dels pacients i la capacitat dels fàrmacs que prenen per "restablir el funcionament normal del sistema immunitari".