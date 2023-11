Llaç de solidaritat amb el Càncer de Mama @ep

El 63% dels pacients amb càncer considera que el positivisme tòxic, amb frases com "tot sortirà bé", és contraproduent, segons revela l'estudi 'Càncer; experiència emocional del pacient i el seu entorn' de la Fundació MD Anderson Cancer.

L'estudi, que ha tingut una mostra de 1.000 persones (500 pacients amb càncer i 500 amics i familiars més), s'ha encarregat d'analitzar les diferències de la gestió emocional de la malaltia i la seva actitud davant la vida entre pacients i éssers estimats.

Tot i que el 63% dels pacients rebutja el positivisme tòxic, el 51% d'amics i familiars de les persones amb càncer no considera que aquesta actitud sigui perjudicial. Així mateix, l'estudi indica que els pacients recorren professionals i experts sanitaris per informar-se sobre la malaltia, mentre que els familiars recorren Internet, xarxes socials i fòrums per obtenir més informació sobre la patologia.

"Hem observat que els pacients volen fugir del victimisme, no es consideren víctimes per patir la malaltia" , ha assegurat la gerent de la Fundació MD Anderson Espanya, Isabel Oviedo, durant la presentació de l'estudi.

En aquest sentit, 8 de cada 10 pacients assegura que han adoptat hàbits de canvis esportius i saludables després de conèixer la malaltia , "posant de manifest els beneficis de l'esport com a eina terapèutica, tant física com emocional", apunta l'estudi. Pel que fa a canvis d'actitud després de la malaltia, entre familiars i amics, destaca una consciència més gran de la finitud de la vida, assenyalada pel 45 per cent dels enquestats.

A més, en el cas dels pacients, ressalta una major intel·ligència emocional i més ganes de viure, així ho assenyalen el 31 i el 48% respectivament.

"És cert que el transitar per aquesta malaltia té altres efectes, alguns físics, a causa del tractament, però hem vist que té en la majoria un gran efecte de canvi i de creixement personal, tant a nivell emocional, a nivell social i també sobre tot, a nivell experimental”, ha expressat Oviedo.

Pel que fa a la resposta emocional davant del diagnòstic de càncer, l'estudi indica que el 70 per cent dels pacients reconeix, expressa i gestiona les seves emocions molt millor, davant del 25 per cent dels familiars que sap reconèixer les emocions, però no és capaç d'expressar-les. A més, en el diagnòstic, gairebé el 40% dels familiars i amics reacciona principalment amb un sentiment d'atordiment i paralització.

'SENSE POR A VIURE'



L'estudi s'ha donat a conèixer durant la presentació 'Sin Miedo a Vivir', un moviment creat per la Fundació MD Anderson Cancer que té com a objectiu traslladar a la societat l'aprenentatge i el creixement dels pacients de càncer i els seus familiars.

"Un creixement personal davant de la vida que genera un moviment ple d'esperança, il·lusió, amor i ganes de viure que converteix el pacient de càncer en un exemple d'inspiració", destaquen des de la fundació.

Aquest moviment s'ha iniciat aquest dimecres amb la presentació d'una peça audiovisual en què han participat al rodatge pacients amb càncer i la banda sonora dels quals ha estat a càrrec de l'artista Rosana.