Un metge atenent un pacient/ Foto: EP

La Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP), ha publicat un informe sobre el dèficit d'especialistes a Catalunya, on veuen amb preocupació el baix nombre pneumòlegs disponibles per fer front a un tipus de patologies que estan entrant en una corba de pujada que augmentarà als propers mesos. Aquest any, la Conselleria de Salut caalana calcula que el bec epidèmic tindrà lloc d'aquí a dues o tres setmanes , però les estimacions podrien variar.

Tot i que a Catalunya els nivells de transmissió de grip, Covid i bronquiolitis encara són baixos, la tendència ascendent indica l'inici de les onades epidèmiques de tardor i hivern. Mentrestant, els experts alerten: el 96% dels hospitals necessiten més efectius en pneumologia per poder donar cobertura a tots els pacients.

L'hivern passat, la incidència del triple virus –la combinació de bronquiolitis, grip A i Covid– va portar al col·lapse de les urgències dels Hospitals catalans. La presència simultània de les tres malalties va suposar un cop per al sistema assistencial, ja de per si mateix molt tensionat.

El 2022 les bronquiolitis infantils causades pel virus respiratori sincitial (VRS) les que van causar un problema més gran. Les urgències pediàtriques de l'Hospital Sant Joan de Déu van arribar a atendre al voltant de 400 visites a mitjans de novembre, enmig de la infecció.

Aquest dèficit de personal contrasta amb les "enormes necessitats" d'atenció que ja requereixen les malalties respiratòries i que aniran en augment per diferents factors com a causes mediambientals, la contaminació atmosfèrica i el propi envelliment de la població.

ELS ESPECIALISTES CATALANS RECLAMEN MÉS PERSONAL ESPECIALITZAT

Especialistes de la Societat Catalana de Pneumologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya han reclamat més Unitats de Cures Respiratòries Intermèdies (UCRI), més personal especialitzat i més equitat territorial d'accés a aquestes unitats.

Lamenten que a Catalunya només hi ha sis hospitals amb Unitats de Cures Respiratòries (UCRIs) , dels 35 centres públics catalans, la majoria estan situades a la Regió Sanitària de Barcelona menys una que està al Trueta de Girona.

Les Unitats de Cures Respiratòries Intermèdies (UCRIs) atenen pacients amb patologies respiratòries greus i serveixen per evitar la infratractament de pacients crítics de planta que no han estat admesos a la UCI i per facilitar l'alta precoç de pacients ingressats a UCI, optimitzant així recursos i llits

Els experts afirmen que diversos estudis demostren que les UCRIs són costoefectives en termes destalvi en llits dUCI i amb igual efectivitat.



Una enquesta feta a tots els hospitals públics catalans ha posat de manifest la poca presència d'UCRIs a la sanitat catalana, la necessitat de tots els serveis de pneumologia per disposar d'una i la manca de recursos econòmics com a raó principal d'aquesta escassa representació. A la discussió s'ha destacat la importància de l'especialització tant dels pneumòlegs com de les infermeres i els fisioterapeutes respiratoris.

També és molt indicada per a persones afectades per malaltia pulmonar obstructiva crònica, que poden requerir molt de temps per a la retirada de la ventilació artificial i que, mentrestant, en comptes d'estar a l'UCI poden estar a l'UCRI amb una teràpia amb ventilació no invasiva.

ALS PRÒXIMS 10 ANYS ES JUBILARÀ EL 23% DE TOTA LA PLANTILLA DE PNEUMÒLEGS DE CATALUNYA

A tot aquest dèficit se li afegeix el repte que en els propers deu anys es jubilarà el 23% de tota la plantilla a Catalunya i amb el relleu generacional no n'hi haurà prou per atendre la població per la qual cosa cal incorporar pneumòlegs addicionals en cinc anys i 63 més de cara al 2032.