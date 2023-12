Imatge de fitxer d'un mòbil amb xarxes socials / @EP

Les xarxes socials tenen aspectes molt positius, com ara la capacitat d'arribar a molts públics, però també poden tenir conseqüències perjudicials per a la nostra salut. Un estudi recent publicat a The BMJ adverteix que l' ús de les xarxes socials està vinculat a comportaments de risc per a la salut en els joves, com un augment en el consum d'alcohol, drogues i tabac, així com conductes antisocials, pràctiques sexuals arriscades i participació en jocs d´atzar.

L'exposició a continguts que promouen comportaments perjudicials per a la salut, com la publicitat d'alcohol a les xarxes socials, va mostrar l'evidència més sòlida de causar danys, especialment pel que fa a l'augment del consum d'alcohol i l'adopció d'hàbits alimentaris poc saludables .

Els investigadors reconeixen la necessitat de fer més estudis per establir relacions causals, comprendre els impactes en les disparitats de salut i determinar quins aspectes específics de les xarxes socials poden tenir efectes més perjudicials.



Estudis previs han assenyalat connexions perjudicials entre les xarxes socials i certs comportaments de risc, encara que la majoria s'havia enfocat exclusivament en estudiants.

ESTUDI A ADOLESCENTS ENTRE 10 I 19 ANYS

Amb l'objectiu de cobrir aquesta llacuna de coneixement, els investigadors es van proposar analitzar la relació entre l'ús de xarxes socials i els comportaments de risc per a la salut en adolescents, abastant edats de 10 a 19 anys.

Els resultats de la investigació se sustenten en l'anàlisi de més de 250 indicadors de xarxes socials recopilats en 73 estudis realitzats entre el 1997 i el 2022, que van involucrar 1,4 milions d'adolescents amb una edat mitjana de 15 anys.

Tot i que la majoria dels estudis es van dur a terme en nacions d'ingressos elevats i van presentar variacions en qualitat, els investigadors van aconseguir avaluar la certesa de l'evidència mitjançant el reconegut sistema GRADE.

Les anàlisis van revelar que l'ús regular o diari de les xarxes socials es vinculava amb més possibilitats de participació en el consum d'alcohol (48%), ús de drogues (28%) i consum de tabac (85%), en contrast amb un ús poc freqüent o no diari.

Els resultats van indicar que l'ús freqüent o diari de les xarxes socials estava associat amb comportaments sexuals de risc , com ara sexting, sexe transaccional i ús inconsistent de condons (77%). Així mateix, es va observar una connexió amb conductes antisocials, incloent-hi intimidació, agressió física i comportament agressiu/delinquent (73%), a més de gairebé triplicar les probabilitats de participació en jocs d'atzar en comparació amb un ús poc freqüent o no diari.

Addicionalment, l'exposició a continguts que promouen conductes de risc per a la salut a les xarxes socials es va associar especialment amb hàbits alimentaris poc saludables i el consum d'alcohol. Pel que fa al consum d'alcohol, es van observar associacions més marcades en adolescents de més de 16 anys.

Els investigadors reconeixen que la majoria de les avaluacions sobre l'ús de xarxes socials es van basar en records personals, i no poden descartar la possibilitat que altres factors no mesurats, com ara les conductes de risc per a la salut dels pares, hagin influït en els resultats.