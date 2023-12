Una infermera atén un pacient. Foto: Europa Press

El sindicat Infermeres de Catalunya, un dels més representatius del sector, ha convocat, per al pròxim dimarts 12 de desembre, l'inici d'una "vaga indefinida". La raó principal que porta els representants de les treballadores a prendre aquesta decisió, expliquen, és el "menyspreu cap a la nostra professió reflectit en el III Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut".

Els representants d'aquests treballadors del sector sanitari asseguren haver haver parlat amb uns 3.000 professionals abans de convocar l'aturada i que tenint en compte "la situació límit en què ens trobem les infermeres i els infermers que treballem al sistema públic de salut" han arribat a aquesta decisió.

El sindicat, doncs, convoca aquesta aturada després que poques hores després de l'aprovació del conveni, els col·legis d'infermers mostressin la seva decepció per aquest conveni, que consideren que "suposa la precarietat laboral i parlen de conseqüències com ara l’allunyament de les infermeres formades, especialistes i talentoses" del sistema de salut.

Infermeres de Catalunya assegura que la professió ha evolucionat seguint "les necessitats de la població i del sistema" i també destaca els progressos "a nivell formatiu". "Fa més d’una dècada que les infermeres som graduades, amb titulació acadèmica equivalent a psicòlogues o optometristes", apunten, assegurant que "hem assumit noves competències i responsabilitats, hem acompanyat i protegit la població durant la pandèmia, hem liderat la vacunació i som peces claus en la reforma del sistema sanitari".

Però malgrat totes les responsabilitats que han hagut d'anar assumint en els darrers temps, "el reconeixement social, laboral i econòmic no ha patit cap mena d’evolució positiva".

LA SITUACIÓ DE LES LLEVADORES

Tot i això, Infermeres de Catalunya consideren que el "menyspreu és especialment evident en el cas de les llevadores, a qui s'obliga a tenir l’especialitat per exercir, però es maltracta pel que fa a les condicions laborals i la retribució econòmica mentre "treballen en un entorn biomèdic, paternalista i patriarcal, que no permet avançar".

Per això, asseguren que han arribat "al límit" i que "no podem tolerar més el menyspreu reiterat cap a la nostra professió". Deixen clar que els infermers han "assumit els sacrificis personals necessaris i hem entomat les noves responsabilitats amb professionalitat, eficiència i la voluntat de cuidar des d’una visió integral de la persona", però que tot i això se senten "maltractats" pel Departament de Salut.

Les conseqüències, apunten, són "el deteriorament de la salut mental i física, l'absentisme laboral i, en els casos més greus, fins i tot l'abandonament de la professió".

Per això, asseguren que "la solució als nostres problemes no és redistribuir funcions d’un col·lectiu professional concret fent que les assumeixi la resta", sinó que cal "una reestructuració profunda del sistema de salut", que consideren "ineficaç i que està sobrepassant tots els límits", posant en perill tamt els professionals com la ciutadania.

Ambdues parts, doncs, hauran de seure a negociar per arribar a un acord quan falta tot just una setmana per a la data en la qual està prevista la primera aturada.