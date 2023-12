La situació de col·lapse a l'Hospital del Mar s'ha tornat crònica i els treballadors es veuen obligats a denunciar la situació del centre dia rere dia des de fa anys. Ho fan a través de la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-, exposant l'estat que viuen les urgències d'un dels hospitals més importants de Barcelona .

Aquest dilluns van informar que tenien 192 pacients a l'ala d'urgències de l'hospital, 96 per sobre de la capacitat desitjable - quan tots els pacients poden estar als boxs, i no repartits pels passadissos-. Entre les persones que estaven atenent n'hi havia més de 50 que feia més de 24 hores que eren al servei d'urgències sense ser derivats a planta, i el més antic feia més de 160 hores.

Doncs bé, si la situació ja era complicada aquest dilluns, dimarts ha empitjorat. Ara en tenen 214 a urgències, i 37 fa més de 24 hores que són a Urgències. A més, el col·lapse que viu l'hospital ha provocat que 9 ambulàncies es quedin retingudes a l'Hospital perquè "no queden lliteres a l'Hospital per posar els pacients", han alertat els treballadors. "Aviat no quedarà ni espai", alerten.

Els treballadors han publicat imatges dels tècnics de les ambulàncies totalment immobilitzats a l'hospital perquè no hi ha capacitat per atendre més pacients:

També han publicat imatges dels pacients als passadissos perquè ja no queda més espai als boxs: