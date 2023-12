Jocs

Un estudi de l'Institut Tecnològic del Producte Infantil i l'Oci (AIJU) ha revelat que el 45% dels nens i nenes juga a l'aire lliure menys temps del recomanat pels experts i alerta de l'evolució de la infància a Espanya cap a un estil de vida marcat pel sedentarisme, la manca de joc i el consum excessiu de pantalles.

Així ho destaca l' estudi d'AIJU sobre les conseqüències de la manca de joc a la infància, amb més de 600 famílies que viuen a Espanya i amb filles i fills entre els 0 i els 12 anys.

La investigació mostra que els nens i nenes juguen a l'aire lliure una mitjana d'una hora i set minuts al dia , fet que suposa un increment de dotze minuts respecte a la dedicació de temps abans de la pandèmia. Tot i això, encara amb això, el 45% dels infants juga a l'aire lliure menys temps del recomanat pels experts.

L'estudi també destaca que els nens i nenes estan davant de les pantalles una mitjana d'una hora i 41 minuts al dia, fet que suposa un augment de sis minuts respecte abans de la pandèmia.

La investigació posa el focus en el joc com un "aspecte fonamental" per al benestar infantil, que està considerat per les famílies com una activitat "molt més positiva" que el temps que els nens i nenes passen veient la televisió, jugant amb el mòbil , Tablet o amb els videojocs.

El coordinador de l'àrea de Recerca Infantil a AIJU, Pablo Busó, va detallar que la principal activitat que fan els nens/es en el temps d'oci és jugar (34% del temps). El consum davant les pantalles els ocupa un 24% del temps, seguit de fer esport (18%), fer deures (10%), altres activitats extraescolars no esportives (7%) i la lectura (7%).

"Un 96% de les famílies participants a l'estudi pensen que els principals beneficis del joc són la creativitat, seguit de la diversió i l'entreteniment, la salut mental i l'autonomia i desenvolupament psicomotor. Només el 56% de les famílies afirma que aprofita qualsevol oportunitat per jugar amb el seu fill/a, mentre que el 46% afirma que passen alguns dies sense que hagin tingut temps per jugar amb els seus fills/es”, ha explicat Busó.

Així mateix, l'estudi recull que el 38% dels nens i nenes practica esport o exercici físic menys del temps recomanat pels experts, xifra que arriba al 45% en el tram de 10 a 12 anys.

AUGMENT DE PANTALLES

A més, el 75% dels nens i nenes superen el límit de temps màxim d'exposició a les pantalles recomanat pels experts. Aquest percentatge s'eleva fins a un 84% en el cas de menors entre 1 i 3 anys i fins a un 88% a la franja d'edat de 4 a 6 anys.

AIJU ha ressaltat que "està demostrat que el joc és fonamental per al correcte desenvolupament" de les nenes i nens i actua com una "gran eina" de prevenció de moltes de les malalties físiques i mentals que estan en auge a l'etapa adulta i adolescència , com a "clara conseqüència" d'una evolució cap a un estil de vida amb un dèficit del temps de joc i un augment del temps d'exposició davant de les pantalles.

En aquest sentit, ha afirmat que el joc a l'aire lliure fomenta l'activitat física i "redueix els símptomes de depressió" en nens i adolescents i es relaciona amb una alimentació més saludable. Igualment, fomenta el desenvolupament d'una bona salut física, millora la imaginació, la memòria i l'autoconfiança, en facilita la sociabilitat i en millora el rendiment acadèmic.

D'altra banda, ha afegit que la manca de joc a l'aire lliure està relacionada amb un augment de l'índex de massa corporal (IMC) fins a nivells de sobrepès en nens i nenes i fins i tot amb la miopia. També, un temps excessiu de pantalles s'associa a comportaments d'agressivitat, dèficit d'atenció i hiperactivitat, així com amb una funció executiva pitjor, desenvolupament cognitiu i obesitat.

GUIA AMB RECOMANACIONS DE JOGUINES



D'altra banda, s'ha presentat la Guia AIJU 2023-2024, un projecte finançat per l'IVACE, és "l'única existent" en el context nacional avalada per institucions de consum on "només es recomanen productes que han superat estudis pedagògics i d'usabilitat amb més de 100 hores de joc lliure”.

En aquesta edició, hi han participat 37 grups d'empreses i fabricants que han aportat per al seu estudi un total de 133 productes, dels quals se n'han seleccionat 129 per aparèixer en aquesta Guia. Les joguines recomanades s'han classificat per temàtiques, tenint en compte els diferents insights i els aspectes psicopedagògics que desenvolupen i dins de cada bloc per edat.

A més, com a novetat, aquesta edició inclou una introducció de categoria amb una fitxa que aporta les dades sobre on, com, amb qui oa què juguen els nens i les nenes.

El director d'AIJU, Manuel Aragonés, ha detallat que la guia "pretén ser un instrument d'ajuda al consumidor, comptant amb l'observació i valoració d'aquestes joguines per ludotecaris, educadors, psicòlegs, pedagogs i experts en joc infantil, tot analitzant i sintetitzant tota la informació des del punt de vista expert, familiar i evolutiu del mateix nen o nena”.

Per part seva, el director general d'AEFJ, José Antonio Pastor, ha destacat que aquesta nova edició de la Guia constitueix una "valuosa eina" per orientar pares, professors i educadors en general en la "difícil tasca de seleccionar les joguines adequades per a cada nen".

"No només proporciona informació sobre els beneficis i àrees de desenvolupament que potencia cadascú, sinó que va més enllà en definir els valors que estimulen i que estan alineats amb els principis de sostenibilitat, integració i diversitat amb què les joguines es comprometen en la consecució d?un món millor", ha sostingut.

PREMIS TOY LAB I TOYLAB EXPERIENCE

A més, s'han concedit per primera vegada els Premis Toy Lab, en les diferents categories: menció Especial, Strem, Artistes, Vida Saludable, Sostenibilitat i Jugar per al canvi (Igualtat de gènere, accessibilitat i multiculturalitat).

L'objectiu d'aquest premi és reconèixer l'esforç realitzat per les empreses en la promoció del valor educatiu de la joguina i per això s'ha comptat amb la col·laboració del jurat més estricte, format per més de 600 famílies amb filles de 0 a 11 anys.

L'institut de la joguina també ha inaugurat de forma oficial el seu 'Toylab Experience d'AIJU', el centre internacional d'innovació per a la infància d'AIJU, un espai de joc per a nens/es que té com a objectiu principal transmetre a la societat la importància del joc a la infància, a través d'informacions basades en metodologies científiques.

Es tracta d'un espai de més de 230 metres quadrats de joc, on els infants poden jugar lliurement o participar en divertits tallers d'innovació i participació ciutadana a través de l'aplicació de dinàmiques de joc (gamificació) relacionades amb temàtiques com a ciència, sostenibilitat, vida saludable, art o jugar per al canvi (accessibilitat, igualtat de gènere i multiculturalitat).