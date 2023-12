Encara que la detecció d'embalums al pit és comunament associada amb el càncer de mama, la majoria desconeix els símptomes addicionals que podrien ser signes crucials de la malaltia. Getty

El càncer de mama, una realitat preocupant que afecta una de cada deu dones al llarg de la seva vida a Espanya, és el tumor maligne més comú entre les dones a nivell mundial. Tot i que la supervivència ha millorat gràcies als avenços en detecció i tractament, la manca de consciència sobre els signes més enllà dels bonys palpables és un desafiament que persisteix.

Dades recents de la Societat Espanyola de Senologia i Patologia Mamària (SESPM) indiquen que el càncer de mama representa el 18,2% de les morts per càncer en dones i és la principal causa de mort en dones de 40 a 55 anys. Tot i la major incidència, la taxa de mortalitat ha disminuït a causa de programes de detecció precoç i tractaments més efectius. La SPSM subratlla l'eficàcia dels programes de detecció de càncer de mama mitjançant mamografia periòdica en dones de més de 50 anys.

Més enllà dels bonys, es ressalten altres símptomes menys coneguts:

Mugró Retret, Invertit o Dirigit Cap A baix.

Plecs al Pit.

Pèrdua de Sensació en Part del Pit.

Engrossiment de la Pell al voltant del Pit.

Secreció del Mugró, sigui clara, de sang o lletosa.



Quant a la detecció, encara que les mamografies són crucials, un terç de les dones no estan segures de quan han de fer la primera mamografia. El cribratge de mama és essencial entre els 50 i 71 anys, i encara que les dones més grans de 71 no reben invitacions automàtiques, poden sotmetre's voluntàriament cada 3 anys. Per a aquells que no s'identifiquen com a dones als registres de l'NHS, es recomana comunicar-se amb el metge de capçalera o el servei local de cribratge de mama.

La consciència primerenca i la comprensió dels diversos signes del càncer de mama són fonamentals per millorar les taxes de detecció i tractament a les etapes més tractables. La detecció primerenca salva vides.