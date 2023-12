Científics revelen la 'Molècula de l'Estrès' que desperta la gana emocional. CatrPress

Moltes persones duen a terme una alimentació emocional després d'una amenaça que els ha causat estrès: un fort desig de menjar àpats reconfortants, altament processat i ric en greixos que no és saludable, però que pot alleujar l'estrès i la tensió, a més de proporcionar-ne una sensació de control. Ara, una nova investigació revela com una amenaça indueix el cervell a voler menjar reconfortant.

Una científica de l'Institut Politècnic i la Universitat Estatal de Virgínia (Virgínia Tech) ha identificat una molècula que es troba en una regió del cervell anomenada hipotàlem i que està relacionada amb els canvis cerebrals que condueixen a menjar en excés per motius emocionals. Sora Shin, professora assistent a l'Institut de Recerca Biomèdica Fralin a VTC, i el seu equip de recerca va descriure el descobriment en un article publicat a 'Nature Communications'.

"No sempre mengem perquè tenim gana i tenim certes necessitats físiques", ha indicat Shin, que també és professora assistent al Departament de Nutrició Humana, Aliments i Exercici a la Facultat d'Agricultura i Ciències de la Vida de Virginia Tech. "Quan ens estressem o sentim alguna amenaça, també pot disparar la nostra motivació per menjar. Creiem que aquesta molècula és la culpable", ha destacat.

Shin i el seu equip de recerca van començar el seu estudi investigant una molècula petita, la proencefalina. Aquesta molècula és comuna a múltiples parts del cervell, però poques investigacions havien examinat el seu paper a l'hipotàlem. Shin sospitava que exercia un paper a l'estrès i l'alimentació perquè l'hipotàlem és un centre que regula el comportament alimentari.

El laboratori va exposar ratolins a l'olor de la femta de gat. L'olor d'un depredador natural va desencadenar una resposta d'amenaça als ratolins i, 24 hores després, els ratolins van mostrar un estat emocional negatiu, una conducta alimentària excessiva i les neurones dels cervells van mostrar sensibilitat al consum d'aliments rics en greixos.

Per confirmar el paper de la molècula en l'alimentació induïda per l'estrès, els investigadors van activar artificialment les mateixes neurones amb llum que estimulava una molècula codificada genèticament i expressada a la membrana de la cèl·lula neuronal, sense l'olor del depredador, i van observar una resposta similar. A més, quan van exposar els ratolins a l'olor de gat i van silenciar la reacció de les neurones que expressaven aquesta molècula amb la mateixa tècnica, els ratolins no van mostrar cap estat emocional negatiu i no van menjar en excés.

"Així que alguna cosa en aquesta molècula és molt crítica per induir el consum excessiu després de l'amenaça", ha assenyalat Shin.

La descoberta apunta cap a una possible diana terapèutica per alleujar l'alimentació desencadenada per emocions. "Ens queda molt per aprendre sobre aquesta molècula", assegura Shin, "però n'hem trobat la ubicació i podria ser un bon punt de partida".