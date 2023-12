Arxiu - La líder regional de Més Madrid a la Comunitat de Madrid, Mónica García

La ministra de Sanitat, Mónica García , ha convocat per al 21 de desembre un Ple presencial ordinari del Consell Interterritorial a Astúries, on s'abordarà la problemàtica de les llistes d'espera i les transferències pendents de més de 200 milions d'euros en matèria de malalties rares, genòmica i digitalització.

"Donarem terme a altres transferències pendents de més de 200 milions d'euros en matèria de malalties rares, genòmica i digitalització ", ha avançat la ministra als consellers durant el ple. També ha apostat per debatre, en aquesta data, "l'assumpte que més preocupa la ciutadania", que és "el temps de les llistes d'espera per veure un especialista, per a una cirurgia o una prova diagnòstica".

"Les llistes d'espera desesperen la gent i serà una tasca prioritària d'aquest Ministeri treballar de manera consensuada amb les comunitats autònomes per alleujar aquest problema", ha assegurat la ministra en un videocomunicat.

ANALITZAR LA FALTA DE PROFESSIONALS

Dies abans, el 18 de desembre , es durà a terme un ple de la comissió de Recursos Humans del Consell Interterritorial , per analitzar la manca de professionals que afecten Atenció Primària, de cara a la seva resolució futura.

Aquesta convocatòria es produeix després de la reclamació dels consellers de Salut de les comunitats autònomes governades pel Partit Popular, dimarts passat. En un comunicat conjunt, van sol·licitar a la ministra García una "reunió urgent" del Consell Interterritorial del Servei Nacional de Salut (CISNS) per tractar com a únic punt de l'ordre dia la "manca de metges" a l' Atenció Primària .

Després de celebrar-se la primera reunió extraordinària de CISNS aquest dijous, consellers del PP com el de Castella i Lleó, Alejandro Vázquez, han mostrat la seva "decepció absoluta" perquè no s'hagi abordat "un dels greus problemes actuals del sector com és la manca de metges especialistes".

Per la seva banda, el conseller de Sanitat de la Comunitat Valenciana, Marciano Gómez, ha sol·licitat a la nova ministra de Sanitat, Mónica García, una reunió del CISNS per abordar de manera exclusiva "el principal problema que afronta actualment la sanitat pública, que és el greu dèficit de professionals sanitaris”.

"Es tracta d'una situació crítica a nivell de l'Estat, ja que la manca de personal es manifesta en circumstàncies idèntiques en tots els serveis de salut autonòmics", ha apuntat Gómez en la seva intervenció.

Mentrestant, la consellera de Salut i Consum de la Junta d'Andalusia, Catalina García, ha considerat "inaudit" que la sisena ministra de Sanitat de Pedro Sánchez, tal com van fer els seus antecessors, "defugi d'afrontar" el dèficit de facultatius que existeix a nivell nacional, que és encara més urgent a l'Atenció Primària.

"Els sistemes de salut de les comunitats autònomes estan tensionats a causa de la carència de metges. Cal que, de manera urgent, es convoqui un Consell Interterritorial per abordar aquest assumpte", ha afegit després de participar al CISNS.