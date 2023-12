Una infermera atenent un pacient. Foto: Europa Press

Aquest dimarts 12 de desembre és el primer dia de la vaga indefinida d'infermeres a Catalunya . Convocada fa uns dies per Infermeres de Catalunya, l'aturada arriba per "la situació d'afartament i esgotament" que el sector denuncia i que s'ha agreujat després de la signatura d'un conveni que, consideren, "està lluny de dignificar i donar respostes a les necessitats de la professió".

Segons han dit de forma reiterada a les seves xarxes socials, unes " 21.000 veus clares i fortes " diran prou al conseller de Salut, Manel Balcells. El col·lectiu ha triat els hashtags #infermeresdiemprou i #portadorsdiemprou per vehicular, a través de les xarxes, les seves protestes.

La convocatòria ha estat secundada per les de la Intersindical, la CGT, Som, Som Intersindical i CATAC, encara que aquests sindicats únicament han anunciat aturades aquest dimarts 12 i dimecres 13. Infermeres de Catalunya ha assegurat que seran “els més bel·ligerants”, mentre que el Consell de Col·legis d'Infermers i Infermeres de Catalunya (CCIIC) ha donat suport a les aturades.

De fet, la seva degana, Glòria Jodar, ha estat molt contundent en una entrevista recent concedida a El Nacional, assegurant que “la Generalitat ha tractat les infermeres com a professionals de segona” i ha assegurat que “el reconeixement que rep per part de les institucions no s'ajusta a la seva contribució pel que fa a la cura de les persones”.

Per part seva, Satse s'ha desmarcat de la vaga (aquest sindicat sí que va signar el preacord laboral amb l' Institut Català de la Salut (ICS), considerant que aquesta convocatòria és "electoralista i precipitada".

LES DEMANDES

El col·lectiu sosté com la seva primera demanda el reconeixement de les infermeres com a graduades universitàries en lloc de ser classificades com a diplomades. Argumenten que des de fa més d'una dècada, les infermeres han obtingut la categoria de graduades, amb una formació acadèmica equivalent a la de professionals com a psicòlegs, però encara són designades com a grup A2, cosa que implica una remuneració inferior. Aquest tema és una preocupació recurrent entre les infermeres, ja que per accedir als seus llocs es requereix un títol comparable al de professionals de categoria A1, com a psicòlegs o optometristes.

Infermeres de Catalunya assenyala que l'evolució de la seva professió ha seguit el ritme de les necessitats de la població i del sistema sanitari . Tot i assumir noves competències i responsabilitats, així com sacrificis personals, les infermeres no han estat recompensades adequadament. Es destaca la creació d'especialitats en infermeria, com ara salut mental, treball, geriatria, familiar i comunitària, pediàtrica, medicoquirúrgica i llevadores. Tot i això, el sistema sanitari de Catalunya només reconeix les llevadores , deixant invisibilitzades, ignorades i menyspreades les llevadores. Es demana el reconeixement de totes les especialitats i la solució a l'escassetat de professionals a l'àmbit de la salut.

El sindicat argumenta que les infermeres tenen un paper crucial en la reforma del sistema sanitari i sol·licita que se'ls consideri com a personal facultatiu. Així mateix, exigeix la transició del sistema de direcció per objectius, que segons denuncien, provoca pèrdues salarials a causa d'objectius considerats injustos i que no respecten el principi d'autonomia del pacient a un complement retributiu.

En resum, denuncien el menyspreu continu cap a les infermeres , assenyalant que això es tradueix en un deteriorament creixent de la salut mental i física, en l'augment de l'absentisme laboral i fins i tot en l'abandó de la professió. En conseqüència, expressen el seu cansament i afirmen que ha arribat el moment en què el col·lectiu digui prou.