Infermeres a Via Laietana. Foto: X (@HEVAML)

Aquest 12 de desembre és el primer dia de la vaga indefinida d'infermeres a Catalunya i la mobilització ha saltat dels centres de salut als carrers.

Les infermeres s'han manifestat des de plaça Catalunya per demanar unes "condicions laborals dignes", en el marc de vaga indefinida a partir d'aquest dimarts a l'ICS i al Sistema Sanitari Intergral d'Utilització Pública (Siscat) pel menyspreu que, segons elles fa el preacord de l'ICS a la infermeria.

Foto: X (@Marta18134846)

En declaracions als periodistes, la presidenta d' Infermeres de Catalunya , Núria Guirado, ha afirmat que les infermeres se senten menyspreades: “Fa molts anys que portem arrossegant unes condicions laborals que no considerem dignes, que ens fan no poder atendre la gent amb temps i amb qualitat”.

Foto: X (@albaaas96)

A més Guirado ha explicat que a les infermeres els exigeixen "cada vegada moltes més competències i responsabilitats però amb el mateix temps i sense cap reconeixement", i ha assegurat que aquestes condicions estan portant moltes infermeres a abandonar la professió.

Foto: X (@ma_llarga)

Les participants portaven pancartes on es llegien lemes com El sistema s'aguanta amb els nostres sacrificis, Les infermeres diem prou, no al III Acord i Soc infermera, no mà d'obra barata, entre altres.

La protesta de les infermeres ha coincidit amb una altra de treballadors sanitaris i no sanitaris de l'Institut Català de la Salut (ICS) .

Les dues concentracions han acabat a la plaça de Sant Jaume , davant de la seu de la Generalitat, i es calcula que han congregat unes 3.000 persones.