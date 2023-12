Fitxer - Imatge de recurs de consulta mèdica. - Arxiu

El nombre de dies que han d'esperar els espanyols per obtenir una cita a una consulta d'Atenció Primària se situa en una espera mitjana de 9,48 dies, un dia més que la mitjana obtinguda al juliol de 8,57 dies, i només el 20,7% obté cita el mateix dia o l'endemà, segons es recull a la tercera onada del Baròmetre Sanitari 2023, que realitza el Ministeri de Sanitat en col·laboració amb el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

El 70% dels enquestats asseguren que va passar més d'un dia des que van demanar cita amb el metge de família fins que els va atendre. D'aquest col·lectiu, el 27,2% declara que van passar més d'onze dies.

Tot i això, el 80,9% de les persones que han utilitzat els serveis d'Atenció Primària valora positivament l'atenció rebuda, davant el 83,2% obtingut a la segona onada de juliol i el 80,4% a la primera de febrer.

Els aspectes més ben valorats són la confiança i la seguretat que transmet tant el personal d'infermeria com el personal mèdic (7,8 i 7,9 sobre 10 respectivament). L'aspecte més valorat és el temps dedicat pel personal mèdic a cada malalt, amb una puntuació de 6,86 punts sobre 10.

El Baròmetre, realitzat en 2.617 persones, mostra que el 75,8% de la població ha acudit a un metge d'Atenció Primària de la Sanitat pública l'últim any i un 18% ha rebut atenció telefònica a la seva última consulta.

Augmenten els dies d'espera per tenir cita amb l'especialista

Pel que fa a l'atenció especialitzada, el 45 per cent de la població enquestada ha consultat un especialista de la sanitat pública en els darrers 12 mesos, bé per derivació del metge d'Atenció Primària (41,7%), o bé per citació del propi metge especialista en una consulta anterior (56,1%).

El 83,5% de les persones usuàries valoren positivament l'atenció rebuda, igual que a la segona onada i més que a la primera onada on es va obtenir un 82%.

Els aspectes més ben valorats pels seus usuaris són la confiança i la seguretat que transmet el personal mèdic (7,7) i la informació rebuda sobre el seu problema de salut (7,6) a les consultes especialitzades.

Tot i això, el 42,1% afirmen que van haver d'esperar entre un i tres mesos des de la consulta del metge d'Atenció Primària fins a ser atesos per un especialista, al juliol aquesta xifra va ser del 36,9% i, al febrer, del 41,7%. I, el 34,7% van haver d'esperar més de tres mesos, al baròmetre de juliol aquesta xifra va ser del 40,9%, un cinc per cent més que al febrer (38,9%).

Tot i això, el 43% considera que la comunicació i coordinació entre els serveis d'Atenció Primària i els centres especialistes i hospitals és bona, el 28,6% creu que és regular i el 23,5% dolenta.

Pel que fa a la problemàtica de les llistes d'espera, el 44,8% creu que "segueix igual" en els últims dotze mesos i el 29,7% considera que "ha empitjorat". Tot i així, el 53,3% dels enquestats afirma que el que passa amb l'Atenció Primària l'afecta 'gens o gairebé res', davant el 21,6% que creu que sí que l'afecta. Al febrer, el 54,2% de les persones assegurava no veure's afectades per la situació i un 20% van manifestar que sí que els afectava.

Per solucionar aquesta situació, la majoria dels enquestats creu que cal que les persones mantinguin el mateix metge de capçalera de manera estable (9,17 punts sobre 10) i augmentar les plantilles de personal sanitari (9 punts sobre 10), així com dedicar més recursos econòmics (8,91 punts sobre 10).

D'altra banda, l'atenció rebuda als hospitals públics és valorada positivament pel 90% dels enquestats que han estat ingressats en un hospital els últims 12 mesos.

Una mitjana entre una i hores d'espera a urgències

Segons el document, el 50,4% dels espanyols acudeixen a un servei d'urgències d'un hospital públic i el 45,1% ho fan a urgències d'Atenció Primària.

La mitjana d'espera a urgències des que van entrar fins que els van enviar a casa és d'una a quatre hores per al 49,2% de les persones i només el 25,5% són atesos en menys d'una hora.

En general, el percentatge d'espanyols que espera ara una mitjana d'una a quatre hores quan acudeix a Urgències per ser donat d'alta o ingressat ha pujat respecte al 45,4% del juliol i el 46,2% del febrer.