El Nadal, una època de joia i celebració, també pot amagar un fenomen menys festiu però igual d'important: l'augment de morts per infarts. Tot i que les festivitats estan plenes de trobades familiars, excessos culinaris i canvis a la rutina, és crucial estar alerta als senyals d'advertència i comprendre com prevenir aquests esdeveniments cardiovasculars.

Segons estudis mèdics i estadístiques de salut, el risc d'infarts augmenta significativament durant la temporada de Nadal. Un informe de l'Institut Nacional d'Estadístiques de Salut Mental suggereix que el nombre de morts per malalties cardíaques i cerebrovasculars experimenta un pic notori entre el 24 de desembre i l'1 de gener, especialment els dies de finalització d'any i any nou.

Les raons darrere aquest augment són diverses i van des de l'estrès associat amb els preparatius festius fins als excessos alimentaris i el consum d'alcohol. A més, la interrupció de les rutines diàries i la manca d'atenció a la salut durant les festivitats poden contribuir a un risc més gran d'esdeveniments cardiovasculars.

Senyals d'alerta per detectar un infart

És fonamental conèixer els senyals d'advertiment d'un infart per actuar ràpidament en cas d'emergència. Tant els infarts cardíacs com els cerebrals presenten símptomes distintius:

1. Dolor sobtat

Infart Cardíac: Sensació d'opressió, dolor o malestar al pit que pot irradiar cap al braç esquerre, coll, mandíbula o esquena.

Infart Cerebral: Dolor sobtat i agut en un costat del cap, acompanyat de vegades de debilitat a la cara o extremitats.

2. Dificultat per a Respirar

Infart Cardíac: Manca d'alè, especialment combinada amb dolor al pit.

Infart Cerebral: Dificultat per respirar o sensació d'asfíxia, sovint acompanyada de confusió sobtada.

3. Nàusees i Mareig

Infart Cardíac: Nàusees intenses, vòmits i marejos.

Infart Cerebral: Marejos, pèrdua d'equilibri i coordinació.

3. Fatiga Inexplicada

Infart Cardíac: Fatiga extrema sense raó aparent, fins i tot en repòs.

Infart Cerebral: Fatiga i debilitat sobtada en una part del cos.

Consells per a la Prevenció

1. Mantenir Rutines d'Exercici: Tot i que les festivitats poden ser caòtiques, és crucial trobar temps per a l'activitat física regular.

2. Controlar l'alimentació: Moderar el consum d'aliments rics en greixos i sucres pot reduir el risc de problemes cardíacs.

3. Gestionar l'Estrès: Incorporar tècniques de maneig de l'estrès, com ara la meditació o el ioga, pot ajudar a mantenir la calma durant la temporada nadalenca.

4. Conéixer els Factors de Risc: Comprendre els factors de risc personal, com la pressió arterial alta i el colesterol elevat, és essencial per a la prevenció.

El Nadal és un moment per gaudir-ne, però no hem de passar per alt la importància de la salut cardiovascular. Estar conscients dels senyals d'advertiment i adoptar mesures preventives pot marcar la diferència entre una celebració feliç i un esdeveniment tràgic.