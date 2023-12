Foto: Freepik

Els informes més recents del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties, referents als casos de clamídia, gonorrea i limfogranuloma veneri l'any 2021, han assenyalat un increment en els registres d'aquestes infeccions de transmissió sexual (ITS) a tots els països pertanyents a la Unió Europea ia l'Espai Econòmic Europeu. En aquest context, Espanya lidera els casos de gonorrea, amb un total de 12.875 incidències, així com en limfogranuloma veneri, amb 484 casos notificats.

L'escalada en aquestes xifres guarda similitud amb l'increment de casos de sífilis, evidenciant una tendència a l'alça a les taxes d'infeccions de transmissió sexual (ITS) a tot Europa. Això passa tot i que durant la pandèmia de Covid-19 es va registrar una disminució en les xifres.

El nombre de casos de gonorrea notificats ha continuat augmentant i, només el 2021, hi va haver 46.728 casos confirmats de gonorrea, xifra superior als 39.160 casos notificats el 2020. No obstant això, si es tenen en compte les dades del 2019, any en què es van notificar 117.985 casos de gonorrea, sí que es podria parlar d‟una disminució d‟aquesta ITS.

Entre els països on més casos de gonorrea s'han notificat l'any 2021 hi ha: Espanya (12.875 casos), país que mostra una taxa de creixement en casos de gonorrea del 27,2% des de l'any 2017; Països Baixos (7.966 casos) i França (7.077 casos). A aquests tres països els segueixen Bèlgica amb 3.635 casos i Dinamarca amb 2.819 casos.

Pel que fa als països amb menys casos, les dades destaquen Bulgària, amb tan sols tres casos, i Xipre i Liechtenstein, amb cinc casos.

Així mateix, l'informe mostra que, encara que les dades revelen variacions substancials a la UE i l'EEE, els homes que tenen sexe amb homes (HSH) van representar més de la meitat dels casos notificats (62%), davant del 37% informats en heterosexuals.

A més a més, quant a relacions entre homes i dones, la taxa de notificació en homes va ser de 23 casos per cada 100.000 habitants i, en dones, de cinc casos per cada 100.000 habitants. La diferència més gran es troba a Grècia, Romania i Polònia. Espanya està per sota de la mitjana.

L'edat en què s'han detectat més casos de gonorrea el 2021 és 25-34 anys als homes i 15-24 anys a les dones. La proporció més àmplia de casos notificats, fent la mitjana dels dos sexes, es troba al grup d'edat de 25-34 anys amb el 25 per cent dels casos.

Enmig de l'augment de casos, la preocupació per la resistència als antimicrobians (RAM) és particularment pronunciada en el context de la gonorrea ja que el Programa Europeu de Vigilància Antimicrobiana Gonocòcica (Euro-GASP) ha informat d'una resistència creixent a dos antibiòtics en particular, azitromicina i ciprofloxacina, emfatitzant la necessitat d'una vigilància atenta i estratègies de resposta sòlides.

D'altra banda, l'avaluació de l'ECDC sobre el limfogranuloma veneri (LGV) indica una disminució dels casos notificats amb un total de 1.124 casos el 2021, davant dels 1.328 casos del 2020 o els 3.124 notificats el 2019. Espanya es troba a la cap sent el país amb més casos de LGV notificats el 2021 (484 casos), seguit dels Països Baixos amb 213 casos i Alemanya amb 173 casos.

En el cas d'Espanya sí que s'observa un augment continuat des del 2017, on es van notificar 328 casos. A més, aquesta infecció causada per Chlamydia trachomatis presenta desafiaments únics a causa de les seves possibles complicacions a llarg termini. L'informe subratlla la importància d'estratègies de prevenció específiques i una vigilància millorada per frenar la propagació del LGV, ja que proporcions cada cop més grans de casos es donen entre homes homosexuals VIH negatius.

El grup d'edat on més casos s'han notificat és el de 25-34 anys, tot i que el 70% dels casos es comprenen entre els 25 i els 44 anys.

Finalment, l'informe sobre la clamídia revela un panorama similar amb augments del 2012 al 2019, així com una dràstica disminució el 2020 amb 161.984 casos, probablement a causa de l'impacte de la pandèmia seguida d'un nou augment el 2021 amb 184.542 casos de clamídia notificats a tot l'espai UE/EEE, sent la taxa de detecció de 74 casos per cada 100.000 habitants.

Entre els països amb més casos de clamídia notificats hi ha: Dinamarca (36.632 casos), Suècia (30.171 casos) i Noruega (23.447 casos), seguits dels Països Baixos amb 20.484 casos i Espanya amb 18.653 casos, que mostra una taxa d'augment des de 2017, on es van registrar 9.478 casos, del 43,9%, sent 2021 l'any on més casos de clamídia s'han notificat.

Així mateix, les dades mostren que les taxes de clamídia continuen sent més altes entre les dones amb 98.006 casos detectats davant dels 85.984 casos detectats en homes. La majoria dels casos tant en homes com en dones són detectats entre els 15 i els 24 anys. A més, el 79% dels casos són per relacions heterosexuals (32% en homes i 46% en dones), davant del 20% detectats en homes homosexuals.

LA SIFÍLIS I SÍFILIS CONGÈNITA TAMBÉ AUGMENTA

D'altra banda, els informes recents sobre sífilis i sífilis congènita mostren una tendència a l'augment constant malgrat una caiguda temporal el 2020. El 2021, es van notificar 25.270 casos confirmats de sífilis a 28 Estats membres de la UE i l'EEE, cosa que representa un augment respecte al 2020, quan els casos havien disminuït per primera vegada en vuit anys.

En particular, els homes homosexuals suporten una càrrega desproporcionada ja que constitueixen el 77% dels casos de sífilis. El 2021, al voltant d'un terç dels homes homosexuals amb sífilis eren VIH positius. Les dones van exhibir taxes consistentment baixes d'infeccions per sífilis el 2021.

El nombre total de notificacions de sífilis congènita a 22 països de la UE i l'EEE que van informar sistemàticament dades per al període 2012-2021 va mostrar un pic el 2013, seguit d'una disminució entre el 2014 i el 2017, i un segon nombre elevat de casos notificats el 2019. El nombre de casos de sífilis congènita va tornar a disminuir el 2020 i 2021.

En conjunt, aquests informes assenyalen un moment crític a la batalla contra les ITS a Europa. Així, des de l'ECDC assenyalen que els esforços de col·laboració entre les autoritats de salut pública, els proveïdors d'atenció mèdica i les comunitats són essencials per frenar la propagació d'aquestes infeccions i mitigar-ne l'impacte en les persones i els sistemes de salut pública.