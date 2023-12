Manifestants a la Travessera de les Corts. Foto: X (@occupybarcelona)

La vaga indefinida convocada per sindicats com Infermeres de Catalunya segueix, i aquest divendres 15 de desembre ha triat anar fins a la seu de la Conselleria de Salut, a la Travessera de les Corts.

Professionals del sector s'han concentrat davant de l'edifici amb les consignes, com ara No som mà d'obra barata , El sistema s'aguanta amb els nostres sacrificis i Les enfermeres diem prou, entre d'altres.

La mobilització ha començat aquest divendres al matí amb unes 2.500 persones tallant l'avinguda Diagonal de Barcelona i demanant a crits la dimissió del conseller, Manel Balcells.

Això ha obligat, en primera instància, a fer talls i desviaments de trànsit, fins que la manifestació s'ha dirigit fins al recinte de la Maternitat, on hi ha la seu de Salut.

Des d'Infermeres de Catalunya han tornat a reivindicar que són “una necessitat per a la salut de la població ” i han mostrat, de nou, la seva preocupació pel “menyspreu” que senten per part del departament que dirigeix Balcells .

A través de les xarxes han volgut interpel·lar directament el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l'executiu català perquè "digui a la ciutadania quines són les seves prioritats".

SUPORT DE SATSE

Una de les grans novetats de la jornada d'aquest divendres és que el sindicat d'infermeria Satse ha expressat el seu "suport total" a infermeres, llevadores i fisioterapeutes que han criticat la injustícia a les taules salarials del III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l'Institut Català de la Salut (ICS), que té l'aval del mateix Satse, CCOO, UGT i Metges de Catalunya.

"Reconeixem i entenem la preocupació legítima d'infermeres i llevadores en difondre's unes taules salarials que inclouen errors i que plantegen un greuge comparatiu entre categories i, sobretot, dins de la professió", han dit en un comunicat.

Satse s'ha compromès "a no deixar passar cap injustícia" a les taules retributives des de la taula de seguiment del pacte per garantir una correcta aplicació i interpretació, vetllant pels interessos i drets de les professionals.

Dimarts passat 12 va començar una vaga indefinida convocada per Infermeres de Catalunya contra aquest acord amb una repercussió significativa quant a la infermeria d'atenció primària, amb un 38% de seguiment dimarts i un 15% dimecres.

Aquesta setmana, a més, hi ha hagut dues jornades de vaga més convocades per Catac-CTS, CGT, Intersindical, Som Intersindical i Som Sanitat per reclamar millores laborals que consideren que no estan representades en aquest III Acord, que sí que té l'aval de CC. OO., UGT, Metges de Catalunya i Satse.