Les taxes de casos d'infeccions respiratòries agudes greus (SARI, per les sigles en anglès) a la Unió Europea i l'Espai Econòmic Europeu (UE/EEE) en aquestes dates són comparables a les observades durant el mateix període de l'any passat; si bé Espanya i Alemanya han notificat augments d'incidència en les darreres tres setmanes al grup d'edat de 0 a 4 anys, segons un informe del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC).

Tot i això, l'ECDC aclareix que la disponibilitat actual de dades relatives a la gravetat de la malaltia a partir dels sistemes SARI és limitada, ja que només sis països han notificat aquestes dades a l'ECDC des de la setmana del 27 de setembre de 2023.

A més, és important tenir en compte que s'esperen retards en la notificació de les dades de les SARI, ja que part de la informació relacionada amb els casos només pot estar disponible després de l'alta i la recopilació de dades clíniques.

VIGILÀNCIA DE LA MALALTIA GREU



Entre la setmana del 17 de juliol i la del 25 d'octubre del 2023 es va observar un augment de la positivitat conjunta de les proves del SARS-CoV-2 entre els casos de SARI en les persones de 15 a 64 anys i en les més grans de 65 anys, amb un panorama desigual a nivell de país, ja que només sis països van notificar dades.

Tot i això, s'ha observat una tendència decreixent en aquests grups d'edat des de l'esmentada setmana del 25 d'octubre, que pot atribuir-se en part a retards en la notificació.

A nivell de la UE/EEE, els ingressos hospitalaris no sentinella Covid-19, les taxes d'UCI i les taxes de mortalitat han augmentat gradualment des de la setmana del 4 de setembre del 2023, reflectint les dades notificades pels sistemes sentinella.

"La tendència descendent observada en els ingressos hospitalaris no sentinella per Covid-19, les taxes d'UCI i les taxes de mortalitat durant les últimes una o dues setmanes és molt probablement atribuïble també als retards a la notificació", conclouen des de l'ECDC.

DADES DE GRIP, COVID-19 I VRS A EUROPA



A l'Atenció Primària, la proporció d'infeccions respiratòries agudes degudes al SARS-CoV-2 s'ha mantingut alta (per sobre del 10%) des de la setmana del 22 de juny d'aquest any, amb una lleugera tendència a l'alça des de la setmana del 27 de setembre. La setmana del 22 de novembre, la positivitat conjunta de les proves en Atenció Primària va ser del 24% (mitjana del 19%, dades de 14 països).

A nivell de país, durant aquest període es van observar tendències d'augment i disminució de la positivitat de la prova del SARS-CoV-2, cosa que indica variabilitat regional. "És important assenyalar que la mida dels sistemes sentinella i el nombre de proves varien considerablement d'un país a un altre, cosa que influeix en la precisió de les anàlisis de tendències", aclareixen des del centre europeu. Tot i això, aquestes xifres concorden amb les deteccions de SARS-CoV-2 observades en mostres respiratòries recollides fora dels centres sentinella de vigilància.

A més de la Covid, les infeccions degudes al virus respiratori sincitial (VRS) han anat en constant augment les últimes setmanes. A escala de la UE i l'EEE, la positivitat conjunta de les proves a l'Atenció Primària va ser de l'11% (mitjana del 3%, dades de 12 països) la setmana del 22 de novembre. En general, la circulació del VRS es va intensificar més tard que l'any anterior i la positivitat continua sent menys de la meitat del màxim assolit l'any passat.

Pel que fa a la grip, la seva activitat es manté a un nivell baix, encara que les avaluacions qualitatives realitzades pels països indiquen un augment de la intensitat de l'activitat de la grip i de la propagació geogràfica a diversos països.

En general, la positivitat conjunta de les proves en Atenció Primària va ser del 4% la setmana del 22 de novembre (mitjana del 3%, dades de 15 països), i tres països (Estònia, Grècia i Lituània) van superar el 10% cent de positivitat.

Els tres tipus/subtipus de virus de la grip (A(H1)pdm09, A(H3) i B) cocirculen. Encara no és possible determinar si aquests augments inicials representen l'inici de la temporada de grip 2023/24, ja que no hi ha un subtipus clar de virus dominant, ni s'han confirmat augments sostinguts durant un nombre suficient de setmanes.