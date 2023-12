El rol femení a la sanitat és innegable. Foto: Europa Press

És habitual passejar per un hospital o un centre sanitari i veure que moltes de les persones que hi treballen són dones; doctores, infermeres, personal administratiu, de les cafeteries, encarregades de la neteja... doncs bé, ara hi ha dades que confirmen la sensació.

Es tracta de l'Informe Randstad Research Healthcare, del qual es desprèn que el 76% del múscul laboral de la sanitat és femení; altrament dit, més de 3 de cada 4 llocs de treball en el sector són ocupats per dones.

El document apunta també que encara que en l'últim trimestre la quantitat d'homes que treballen en aquest sector, bàsic per a qualsevol país, ha crescut (situant-se novament en nivells prepandèmia), la sanitat pública espanyola continua parlant en femení.

La quantitat d'homes encara baixa més, fins al 17%, en feines com les d' assistència a residències i activitats de serveis socials sense allotjament.

A més, Catalunya és la comunitat autònoma amb més persones en edat de treballar que formen part del sector sanitari, amb un 17,3%.



BÀSIC PER A L'ECONOMIA

Més enllà d'aquesta diferència entre gèneres, les dades de la consultora serveixen per evidenciar que el sanitari és un sector bàsic per a l'economia, ja que 9 de cada 100 treballadors a Espanya pertanyen al sector de la sanitat; és a dir, el 9% de la població activa desenvolupa la seva activitat laboral a un hospital o centre sanitari.

Tot i que Espanya és, des de fa anys, un país tradicionalment dominat econòmicament pel sector serveis, la xarxa sanitària demostra que també és capaç de donar feina a milions de persones, que són les responsables de vetllar per la nostra salut i el nostre benestar quan més ho necessitem .

RELLEU GENERACIONAL

Un altre aspecte important a què fa llum l'estudi és que, més enllà de les millores de les seves condicions laborals (que han fet que doctors i infermers convoquin vagues aquest any, sense anar més lluny a Catalunya), el sector sanitari té el relleu generacional com una assignatura pendent .

Les dades recollides i publicades assenyalen que més de la meitat de persones que treballen al sector té més de 45 anys. A més, gairebé 1 de cada 3 treballadors del sector d'activitats de serveis socials sense allotjament és entre els 45 i els 54 anys.

Tot i que cada vegada hi ha més persones amb edats compreses entre els 24 i els 34 anys (han augmentat en els darrers tres mesos), també cal destacar una pèrdua interanual dels professionals més joves, els que tenen un màxim de 24 anys.