Nen amb xarampió / @EP

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit sobre un "alarmant augment" de casos de xarampió a Europa amb més de 30.000 notificacions entre gener i octubre del 2023, fet que suposa un increment de més de 30 vegades en comparació del 2022, quan se'n van registrar 941.

Els casos de xarampió s'han donat a 40 dels 53 Estats membres de la regió. L'augment de casos s'ha accelerat en els últims mesos i l'OMS espera que aquesta tendència continuï si no es prenen mesures urgents a tota la regió per evitar més propagació.

"A la regió no només s'han multiplicat per 30 els casos de xarampió, sinó que també s'han produït gairebé 21.000 hospitalitzacions i 5 morts relacionades amb el xarampió. Això és preocupant", ha explicat el director Regional de l'OMS per a Europa, Hans Henri P. Kluge.

"La vacunació és l'única manera de protegir els nens d'aquesta malaltia potencialment perillosa. Es necessiten esforços urgents de vacunació per aturar la transmissió i evitar una propagació més gran. És vital que tots els països estiguin preparats per detectar ràpidament i respondre a temps a els brots de xarampió, que podrien posar en perill els avenços cap a la seva eliminació”, ha manifestat Kluge.

ELS BROTS PODEN PRODUIR-SE DAVANT LA FALTA DE VACUNACIÓ

El 2023, el xarampió ha afectat tots els grups d'edat, amb diferències significatives en la distribució per edats dels casos entre els països. En general, 2 de cada 5 casos es van donar en nens de 1 a 4 anys i 1 de cada 5 casos en adults de 20 anys o més. Des de principis d'any fins a l'octubre, es van notificar 20.918 casos hospitalitzats i 2 països van notificar 5 morts relacionades amb el xarampió.

Aquest ressorgiment del xarampió s'atribueix en gran mesura a una reculada en la cobertura de vacunació als països de la regió entre el 2020 i el 2022. La pandèmia de Covid-19 va afectar significativament l'acompliment del sistema d'immunització en aquest període, cosa que va resultar en una acumulació de nens no vacunats i subvacunats.

Segons informa l'OMS, la cobertura nacional notificada amb la primera dosi de vacuna que conté xarampió a la regió va disminuir del 96% el 2019 al 93% el 2022, mentre que la cobertura amb la segona dosi va caure del 92% el 2019 al 91 per cent el 2022. En total, més d'1,8 milions de lactants a la regió no van rebre la vacuna contra el xarampió entre el 2020 i el 2022.

La represa dels viatges nacionals i internacionals i l'eliminació de les mesures socials i de salut pública relacionades amb la pandèmia de Covid-19 han augmentat el risc de transmissió transfronterera de la malaltia i la propagació dins de les comunitats, especialment a les comunitats no vacunades o insuficientment vacunades.

S'han notificat casos a molts països on el xarampió s'ha declarat eliminat com a malaltia endèmica . Els països que han aconseguit eliminar el xarampió segueixen corrent el risc que es produeixin brots importants i pertorbadors després de la importació del virus del xarampió d'altres països si no es mantenen unes taxes molt elevades de vacunació infantil sistemàtica (almenys del 95%) a totes les comunitats.

SOLUCIONS LOCALS

Per a l'OMS, aquest alarmant ressorgiment de casos de xarampió el 2023 subratlla encara més la importància d'identificar i abordar les desigualtats en matèria d'immunització a tots els països per assolir i mantenir una cobertura d'immunització elevada a totes les comunitats. "Les estratègies d'immunització adaptades localment que aborden les disparitats identificades i promouen l'equitat a la vacunació han de ser fonamentals per als nostres esforços de cara al futur", afegeix l'Organització Mundial de la Salut.

A diversos països de la regió s'han iniciat activitats intensificades d'immunització sistemàtica i de campanyes de recuperació. En aquest sentit, l'OMS/Europa ha informat que, en col·laboració amb els seus socis, està donant suport als països amb grans brots en la realització d'investigacions de casos, la identificació i la vacunació de contactes susceptibles, la implementació del control de la infecció a els entorns sanitaris, la sensibilització i el tractament de les preocupacions públiques, la millora de la vigilància de la malaltia i la planificació i implementació de la immunització de resposta al brot.

Tot i això, tots els països, fins i tot els que encara no tenen transmissió del xarampió, "han d'avaluar acuradament les seves llacunes d'immunitat i els punts febles dels seus programes, i prendre mesures immediates per solucionar-los", adverteix l'OMS.

Per tornar a avançar cap a l'eliminació del xarampió, l'OMS considera que és "imperatiu" que els països assoleixin i mantinguin una cobertura superior al 95% amb 2 dosis de vacunes que continguin xarampió. Per tant, "tots els països han de prioritzar la consecució d'una elevada cobertura de vacunació sistemàtica i l'eliminació dels buits d'immunitat", conclou l'Organització Mundial de la Salut.