L'estudi revela una connexió directa entre el tabaquisme i el deteriorament cognitiu, i subratlla la importància d'abandonar aquest hàbit per preservar la salut cerebral i reduir la vulnerabilitat a malalties neurodegeneratives com l'Alzheimer.

És ben conegut que el consum de tabac s'associa a més de 25 malalties, i la principal causa és de bona part de morts per càncer de pulmó i de més del 50% de les malalties cardiovasculars. A més, fa poc s'associava al risc de desenvolupar depressió per la seva associació a les malalties mentals.

Ara un nou estudi s'ha anat directe a observar quins són els seus efectes al cervell, un òrgan per estudiat pel que fa al tabaquisme. Així, investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Washington a St. Louis a (EUA) han observat que fumar encongeix el cervell.

La bona notícia és que deixar de fumar prevé una pèrdua més gran de teixit cerebral, però tot i així, deixar de fumar no torna el cervell a la seva mida original. Atès que el cervell de les persones perd volum de forma natural amb l'edat, fumar efectivament fa que el cervell envelleixi prematurament.

ALZHEIMER

Les troballes, publicades a 'Biological Psychiatry: Global Open Science', ajuden a explicar per què els fumadors tenen un alt risc de deteriorament cognitiu relacionat amb l'edat i La malaltia d'Alzheimer. "Fins fa poc, els científics havien passat per alt els efectes del tabaquisme al cervell, en part perquè ens centràvem en tots els terribles efectes del tabaquisme als pulmons i al cor", afirma l'autora principal Laura J. Bierut, professora de psiquiatria d'antics alumnes.

"Però a mesura que comencem a observar el cervell més de prop, es va fer evident que fumar també és molt dolent per al cervell", afirma Bierut, que assenyala que des de fa molt de temps se sap que fumar i un menor volum cerebral estan relacionats, però mai no han estat segurs del perquè.

GENÈTICA

Sobre això hi ha estudis que han assenyalat la genètica com un factor a considerar. Tant la mida del cervell com l'hàbit de fumar són hereditaris. Aproximadament la meitat del risc que una persona fumi es pot atribuir als gens.

Per desentranyar la relació entre gens, cervells i comportament, Bierut i el primer autor Yoonhoo Chang, un estudiant de postgrau, van analitzar dades extretes de l'UK Biobank, una base de dades biomèdica disponible públicament que conté informació genètica, de salut i de comportament de medi milió de persones, majoritàriament d'ascendència europea.

Un subconjunt de més de 40.000 participants del Biobanc del Regne Unit es va sotmetre a imatges cerebrals, que es poden fer servir per determinar el volum cerebral. En total, l'equip va analitzar dades no identificades sobre el volum cerebral, l'historial de tabaquisme i el risc genètic de fumar de 32.094 persones.

Així, van poder demostrar que cada parell de factors estaven relacionats: antecedents de tabaquisme i volum cerebral; risc genètic de fumar i antecedents de tabaquisme; i risc genètic de fumar i volum cerebral. A més, l'associació entre fumar i el volum cerebral depenia de la dosi: com més paquets fumava una persona al dia, més petit era el volum cerebral.

Quan es van considerar els tres factors junts, l'associació entre el risc genètic de fumar i el volum cerebral va desaparèixer, mentre que el vincle entre cadascun i les conductes de fumar va romandre. Utilitzant un enfocament estadístic conegut com a anàlisi de mediació, els investigadors van determinar la seqüència d'esdeveniments: la predisposició genètica condueix a fumar, cosa que condueix a una disminució del volum cerebral.

"Sona malament i és dolent. Una reducció en el volum cerebral és consistent amb un envelliment més gran. Això és important a mesura que la nostra població envelleix, perquè tant l'envelliment com el tabaquisme són factors de risc de demència", afirma la investigadora.

I, malauradament, la contracció sembla irreversible. En analitzar dades de persones que havien deixat de fumar anys abans, els investigadors van descobrir que els seus cervells romanien permanentment més petits que els de les persones que mai no havien fumat. "No es pot desfer el dany que ja s'ha causat, però es pot evitar causar més danys. El tabaquisme és un factor de risc modificable. Hi ha una cosa que pots canviar per deixar d'envellir el teu cervell i posar-te en més risc de demència, i és deixar de fumar", conclou.