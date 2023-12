Foto: Freepik

Una recent investigació duta a terme en ratolins per la Universitat de Copenhaguen ha evidenciat que és possible reemplaçar cèl·lules cerebrals malaltes i envellides amb noves i fresques. Els símptomes de les malalties neurodegeneratives, com ara moviments incontrolables, pèrdua de memòria, canvis d'humor i oblits, estan associats a la mort de les cèl·lules del sistema nerviós central.

Aquest estudi suggereix la possibilitat de renovar aquestes cèl·lules afectades per altres de noves, oferint una perspectiva prometedora en el camp de la investigació neurocientífica. Específicament, moltes d'aquestes afeccions estan vinculades a la malaltia o la pèrdua de les cèl·lules de suport cerebral, conegudes com a cèl·lules glials.

Aquests trastorns presenten desafiaments particulars tant en termes de tractament com d'estudi, atès que les cèl·lules afectades es troben al cervell humà. Tot i això, sorgeixen esperances al voltant de la possibilitat de desenvolupar nous tractaments eficaços.

Les cèl·lules progenitores glials tenen la capacitat de generar cèl·lules conegudes com a astròcits , que tenen un paper crucial en protegir i garantir el subministrament d'oxigen i nutrients dels vasos sanguinis a les neurones. A més, aquestes cèl·lules eliminen les substàncies de rebuig. Així mateix, les cèl·lules progenitores glials també poden donar lloc als oligodendrocits, responsables de produir mielina, la substància aïllant que recobreix la matèria blanca del cervell.

Tot i que la investigació es va dur a terme en ratolins, el mètode del cervell humanitzat desenvolupat per Steve Goldman i el seu equip va possibilitar l'estudi de cèl·lules cerebrals humanes al cervell adult viu. Això suggereix la possibilitat que els resultats obtinguts també siguin aplicables a pacients humans.

A l'estudi, els investigadors van realitzar trasplantaments de cèl·lules glials saludables en cervells de ratolins que ja albergaven cèl·lules glials humanes afectades. Prèviament, aquests investigadors havien demostrat els beneficis de trasplantar cèl·lules humanes sanes en models de ratolí de la malaltia de Huntington.



Tot i això, en aquests experiments, on les cèl·lules humanes reemplaçaven les cèl·lules cerebrals de ratolins, els investigadors necessitaven confirmar que s'obtindria el mateix resultat en substituir cèl·lules animals per cèl·lules humanes.

Es va observar un resultat similar quan van intentar reemplaçar les cèl·lules glials no malaltes, encara que envellides, per cèl·lules noves. En aquest cas, les cèl·lules més joves van superar les envellides.

Aquesta troballa s'aplica a diverses malalties, com ara l'esclerosi múltiple i el dany a la substància blanca provocat per un vessament cerebral. A més, també té implicacions per a malalties neurodegeneratives com la de Huntington, l'ELA i certs trastorns genètics relacionats amb l'esquizofrènia.