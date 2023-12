@EP

Un equip del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona i l'Institut Wellcome Sanger de Cambridge (Regne Unit) han identificat en un estudi amb ús d' intel·ligència artificial (IA) "vulnerabilitats" de la proteïna Kras, un dels gens que muta més freqüentment en càncer .

L'estudi, publicat a la revista Nature , ha identificat "de manera exhaustiva" els llocs de control al·lostèric, que representen dianes terapèutiques preuades per al desenvolupament de fàrmacs ja que constitueixen vulnerabilitats secretes que poden ser usades per controlar els efectes d'una de les causes més important del càncer.

Kras és un dels gens que més mutacions pateix en càncers de molts tipus i es troba en un de cada deu càncers humans, amb més prevalença en tipus severs com els de pàncrees o pulmó.

La proteïna a què dóna lloc s'ha comparat amb l'Estrella de la Mort de l'univers Star Wars per la seva forma esfèrica i la seva "impentrabilitat", i s'ha considerat inabordable des del seu descobriment el 1982.

L'única estratègia eficaç per controlar Kras ha estat atacar el seu sistema de comunicació al·lostèric --senyals moleculars que funcionen a través d'un mecanisme de control remot de clau i pany--, i per controlar-lo cal un compost químic o fàrmac que pugui obrir un lloc actiu.

El CRG ha recordat que després de quatre dècades de recerca només dos fàrmacs han estat aprovats per a ús clínic, i aquests funcionen en unir-se a una cavitat adjacent al lloc actiu, induint un canvi conformacional al·lostèric en la proteïna que n'impedeix l'activació.

El científic del CRG André Faure ha assegurat que aquest estudi demostra un nou enfocament per cartografiar llocs al·lostèrics sistemàticament en proteïnes senceres.

CARTOGRAFIA



Els autors de l'estudi van cartografiar els llocs al·lostèrics usant una tècnica una tècnica anomenada 'escaneig mutacional profund', amb la qual van crear més de 26.000 variacions de la proteïna Kras, canviant només un o dos aminoàcids cada vegada.

Els investigadors van utilitzar programes d'IA per analitzar les dades, detectar al·losterisme i identificar la ubicació de llocs terapèutics coneguts o nous.

La tècnica ha mostrat que Kras té molt més llocs al·lostèrics del que s'esperava, i les mutacions inhibeixen interaccions essencials per a la funció de la proteïna, "suggerint que és possible inhibir àmpliament la seva activitat".

L'estudi proporciona el primer mapa complet de llocs al·lostèrics obtinguts per a una proteïna completa i mostra que, amb les eines i tècniques adequades, es poden descobrir "noves vulnerabilitats" per modular moltes proteïnes amb rellevància clínica i que històricament s'han considerat inabordables.