Un metge. Foto: Europa Press

Les males notícies s'amunteguen per a la sanitat de Catalunya. Si la setmana passada es posava en marxa una vaga del sindicat Infermeres de Catalunya, en què aquestes protestaven per les condicions que té aquest sector de l'atenció sanitària (tant de les infermeres com de les llevadores), recentment s'ha conegut que els metges d'atenció primària tampoc no poden presumir d'estar millor.

De fet, en aquesta posició concreta, segons denuncia Metges de Catalunya (MC), hi ha una enorme escassetat de professionals; el sindicat apunta que, actualment, al conjunt de Catalunya el dèficit de metges supera el miler i mig, xifrant-lo en uns 1.600.

Els representants sindicals assenyalen que, el 2023, hi ha 250 metges menys que a principis de la dècada del 2010... just en el moment en què el sector va patir una sèrie de retallades que encara acusa i que ha de lluitar per revertir.

Metges de Catalunya assegura que la seva denúncia es basa en dades publicades per l'Institut Català de la Salut (ICS), que asseguren que les visites a l'atenció primària han pujat prop del 20% aquesta darrera dècada i mitja. Per tant, si es considera que calen més atencions però la quantitat de professions que atenen és menor, el saldo és clarament deficitari.

JUBILACIONS A LA VISTA

La situació, a més, està lluny de millorar amb les perspectives de futur de què disposa el sindicat; de fet, creuen que la xifra de manca de personal augmentarà en els propers anys pel fet que hi haurà més jubilacions que noves incorporacions.

Segons apunten des del sindicat, entre l'any passat i el 2026 estan previstes les jubilacions de prop de 950 metges de família. Aquesta, segons especialitat, resulta poc atractiva per als nous graduats... i cada any queden vacants nombroses places de metge intern resident (MIR).

A més, la fidelització dels residents que es formen és extremadament baixa, ja que molts acaben la residència i se'n van de Catalunya perquè no els resulta atractiu quedar-se treballant en el sistema. El relleu, per tant, no està garantit.

MC considera que des de Salut no s'està fent prou per pal·liar aquest dèficit... encara que dilluns passat 19 Ministeri i comunitats van mantenir una reunió sobre aquest tema, després de la petició de diferents comunitats.