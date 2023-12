Foto: Europa Press

Les adreces d'uns 50 centres d'atenció primària (CAP) , equips d'atenció primària (EAP) i unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva de la dona (conegudes com ASSIR) de Barcelona estan considerant presentar la dimissió durant el primer trimestre del 2024 .

Aquest rebuig és degut al tercer acord proposat per l'Institut Català de la Salut (ICS), segons ha avançat El Periódico de Catalunya.

I és que dilluns passat, 18, el conseller de Salut, Manel Balcells, va anunciar que la direcció de l'ICS a Barcelona mantindrà una reunió amb els equips d'atenció primària que han donat suport a la carta de dimissió. Balcells també va expressar la seva comprensió davant de la "inquietud" manifestada pels professionals de la salut.

Divendres passat 15 de desembre, prop d'un centenar de directius de diversos CAP, EAP, ASSIR i centres d'urgències de l'atenció primària (CUAP) a la ciutat van signar individualment i van enviar una carta a la Conselleria de Salut ia l'ICS, segons la informació obtinguda per aquest diari.

A la missiva, van expressar el seu "desacord" amb el preacord sobre les condicions laborals del personal estatutari de l'ICS. Cal destacar que a les direccions dels equips d'atenció primària, a més del director (metge o infermera), hi ha un adjunt a la direcció (metge o infermera) i un referent administratiu. Per tant, la carta va ser subscrita no només per infermeres, sinó també per alguns metges, que van manifestar la seva solidaritat amb els col·legues, així com per personal administratiu.