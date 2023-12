Foto: @EP

Unes 800 persones , segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, han mostrat la "unió del col·lectiu" durant la manifestació d'aquest dimarts a Barcelona el setè dia de vaga indefinida convocat pel sindicat Infermeres de Catalunya contra el III Acord de les condicions de treball del personal estatutari de l' Institut Català de la Salut (ICS).

La presidenta d'Infermeres de Catalunya, Núria Guirado, ha valorat positivament la mobilització d'aquest dimarts, que ha acabat a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on les assistents han penjat les bates per mostrar la disconformitat amb les condicions laborals del sector de la infermeria a Catalunya.

El sindicat concretarà les properes accions que portarà a terme aquest dimarts i ha mostrat la seva voluntat de trobar "punts en comú" amb la Conselleria de Salut de la Generalitat perquè el comitè de vaga desconvoqui les mobilitzacions.

De fet, dilluns el departament es va reunir amb el sindicat Infermeres de Catalunya per abordar les seves "inquietuds", encara que des de Salut van remarcar que no té representació a la taula sindical.

Per part seva, el sindicat ha assegurat en un comunicat que la reunió no estava orientada a arribar a un pacte per desconvocar la vaga, sinó a exposar les demandes.

El sindicat creu que la reunió va ser "productiva": van exigir un reconeixement de la professió d'infermeria i van reclamar una nova reunió on estigui present el conseller de Salut, Manel Balcells.