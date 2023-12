Plàtan tallat

Per a molts, Nadal és l'època més meravellosa de l'any, però els metges han advertit que la temporada festiva també s'associa amb un augment significatiu de lesions problemàtiques al dormitori.

Les fractures de penis es consideren una emergència mèdica i "sovint són anunciades per un cruixit audible seguit d'un dolor intens", segons els uròlegs de la Universitat Ludwig Maximilian de Munic, Alemanya.

Adverteixen que aquestes lesions són causades per "una flexió forçada del penis erecte durant una relació sexual agressiva amb posicions sexuals inusuals (per exemple, 'vaquera invertida')".

El "cruixit audible" i el "dolor intens" van acompanyats per una ràpida pèrdua de l'erecció, inflor i hematomes, han afegit els metges.

L'equip va investigar si la incidència de fractures de penis va augmentar durant el Nadal utilitzant dades d'hospitals alemanys de 3.421 homes que van patir aquest tipus de lesions entre el 2005 i el 2021 i van descobrir que les fractures de penis augmentaven durant el període festiu i van afegir: "Si cada dia fora com Nadal, a partir del 2005 s'haurien produït un 43% més de fractures de penis a Alemanya”.

L'estudi, publicat al British Journal of Urology International, també va trobar que les fractures de penis van augmentar durant els caps de setmana i durant l'estiu, però no durant la vigília de Cap d'Any.

Els autors van dir que això pot ser perquè la vigília de Cap d'Any a Alemanya no se celebra tan àmpliament com el Nadal.

Els ingressos hospitalaris per la lesió no es van veure afectats per la pandèmia de COVID-19 ni pels confinaments, van afegir els investigadors.

L'edat mitjana de fractures de penis entre els homes és de 42 anys.

L'estudi també ha trobat que les fractures de penis "ocorren més probablement durant les relacions sexuals en escenaris no convencionals", com ara relacions extramatrimonials o "llocs inusuals".

"Segons les nostres anàlisis, les fractures de penis tenen lloc en períodes en què les parelles gaudeixen de moments de relaxació, com Nadal, caps de setmana i estiu", van escriure els autors.

"Encara que no podem, per descomptat, recomanar no tenir relacions sexuals durant aquests períodes, les nostres troballes fan sonar l'alarma (i no els cascavells)", assenyalen.

Els autors semblen gaudir de la difusió de les seves troballes, fent jocs de paraules festius: "Per tant, estar 'Només a casa' durant Nadal i vacances sembla, en aquest cas, una bona idea", conclouen.