Les malalties respiratòries, la incidència del còvid i la grip associades a aquesta època de l'any estan tensionant l'Atenció Primària tant les consultes com els punts d'atenció continuada i també comencen a saturar les urgències hospitalàries a tot Espanya per la manca de personal, tal com ha constatat la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques.

A més, cal afegir altres causes, com ara una pèssima planificació dels permisos i vacances del personal sanitari, el dèficit de professionals (el Sistema Nacional de Salut va prescindir de 43.000 llocs de treball entre setembre i octubre, segons dades de la Seguretat Social) i l'absència de plans de contingència de cara al Nadal. CSIF entén que ens hem d'anticipar per evitar el desbordament ocorregut en anys anteriors.

Aquests són alguns exemples de la situació de les Urgències recollits per CSIF a diverses comunitats autònomes:

Comunitat de Madrid:



Madrid ha celebrat la primera Mesa Sectorial de Sanitat després de les eleccions sindicals amb la presència de CSIF Sanidad Madrid. Un dels principals problemes de la sanitat madrilenya actualment és el retard a les llistes d'espera a l'Atenció Primària. En aquesta comunitat hi ha centres de salut col·lapsats on el sistema de cites està tancat i no és possible accedir-hi. Aquesta situació incrementa la llista d'espera i trasllada la pressió als serveis d'urgències hospitalaris que s'estan tornant a saturar.

Catalunya:



En les últimes dues setmanes s'ha superat el 50% de capacitat dels punts assistencials d'Urgències als hospitals, arribant fins i tot a la situació de col·lapse en algunes jornades puntuals.

Andalusia:



La manca de metges d'Atenció Primària ha obligat al tancament de consultes, fet que ha provocat una sobrecàrrega de treball als centres de salut oberts i als serveis d'Urgències. A més, la manca de personal en totes les categories (com zeladors, TCAE, infermeres) ha provocat la denegació de vacances i de permisos per manca de professionals.

Castella-la Manxa:



L'atenció primària i les urgències comencen a desbordar-se per infeccions respiratòries. L'increment d'ingressos ha obligat en alguns hospitals a posar tres llits per habitació quan és habitual dos. Tampoc no s'han realitzat contractacions per vacances, per la qual cosa el personal mèdic que acaba una guàrdia s'ha de quedar per cobrir altres companys, augmentant així la càrrega laboral. La situació més delicada es troba a l'Hospital Universitari de Toledo, que la setmana passada va comptabilitzar més de 700 pacients a Urgències, amb 73 en espera d'ingrés, en un sol dia.

Castella i Lleó:



Gairebé cap hospital de la comunitat compta amb una plantilla completa, incloent-hi els serveis d'Urgències. La mitjana de demora per a una consulta externa és de 88 dies, arribant a 116 dies en el cas de traumatologia. També hi ha una preocupant manca de personal a Atenció Primària, per la qual cosa es recorre a metges sense especialitat.

Comunitat Valenciana:



Llistes d'espera de fins a dues setmanes en centres de salut, cosa que comença a tensionar les urgències.

La Rioja:



Les consultes relacionades amb infeccions respiratòries estan augmentant considerablement a Atenció Primària, cosa que porta al col·lapse d'aquest servei. Les baixes per vacances de personal de la sanitat no s'han cobert, cosa que provoca un augment de la càrrega assistencial i que la llista d'espera arribi al cap de set dies.

Galícia:



Les Urgències hospitalàries estan força col·lapsades. Hi ha dies que esperen ingressar entre 12 i 14 pacients perquè la situació en planta tampoc permet donar altes mèdiques. L'espera a Urgències per ser ingressat pot arribar a les 15.00 hores. La llista despera per ser atès pel metge de família és dentre 8-10 dies.

Aragó:



Les Urgències dels hospitals de la comunitat estan saturats per la llista d'espera a Atenció Primària (fins a 15 dies) i el tancament dels centres d'atenció continuada per la manca de llits per a hospitalització. Això té com a conseqüència que els pacients esperin diversos dies al servei d'Urgències per ser ingressats a planta.

Extremadura :



Les Urgències dels hospitals Universitari i del Perpetu Socors (tots dos a Badajoz) estan tensionats pel repunt d'infeccions respiratòries. La situació s'agreuja per la demora de 5 dies de mitjana a Atenció Primària i per la manca de substitucions de metges per vacances, sobretot en zones de difícil cobertura de Càceres.

Astúries:



Les Urgències de l'Hospital Universitari Central d'Astúries (HUCA) va batre el 11 de desembre passat el seu rècord, amb 493 pacients atesos; i el mateix va passar amb l'Hospital de Cabueñes (Gijón). Els pacients de l'Hospital Vall del Nalón esperen fins a 48 hores a Urgències abans d'ingressar a la planta.

Cantàbria:



La situació a Atenció Primària ia Urgències és de col·lapse generalitzat. Els pacients esperen fins a 12 hores als passadissos per ser ingressats, ia l'Atenció Primària la demora és de dos dies per ser atès, i l'espera per a cirurgia és de 146 dies.

Balears:



La llista d'espera d'atenció primària és entre 5 i 7 dies, sobretot per la falta greu de metges de família.

Davant d'aquesta situació i coincidint amb la reunió avui del Consell Interterritorial, demanen als responsables polítics que prioritzin les actuacions en l'àmbit de la Sanitat en els aspectes següents:

Més personal dàmbit sanitari i més finançament. La Sanitat requereix un Pla Estratègic a 5-10 anys per situar-nos a la mitjana europea. Tenim un dèficit de 9.500 metges d'Atenció Primària, i cal sumar-hi que falten 130.000 professionals d'Infermeria, 1.250 llevadores, 1.100 pediatres i 44.000 TCAES. Per això, cal un increment del finançament per despesa sanitària. A Espanya s'inverteixen 2.027 euros per persona, mentres que la mitjana europea és de 2.746. La Sanitat requereix un pla d'ocupació amb 289.000 places noves entre 2021-2031 per equiparar-nos a la mitjana de la UE.

Per això, proposem dissenyar ja l'oferta d'ocupació pública del proper any i suprimir la taxa de reposició per contribuir a la creació d'ocupació neta i el disseny d'unes plantilles adequades a les necessitats reals de la ciutadania mitjançant la planificació plurianual a diversos anys de les ofertes docupació pública.

CSIF també està preocupat per la situació de la temporalitat. En l'actualitat, segons dades de l'Enquesta de Població Activa, hi ha més d'1,1 milions de persones en situació de temporalitat a les administracions públiques, fet que suposa un 31% del total. Els processos d'estabilització estan en marxa, encara que el procés va lent, i han d'estar conclosos el 31 de desembre del 2024, quan la taxa de temporalitat no haurà de superar el 8 per cent per donar compliment als requeriments de la Unió Europea.

Millores retributives . CSIF rebutja frontalment l'acord de pujada salarial per als empleats públics signat l'octubre passat per al 2022, el 2023 i el 2024 perquè els condemna a una nova pèrdua de poder adquisitiu i és totalment insuficient. Aquest acord ja ha quedat desfasat amb les darreres dades d'inflació. Només en els dos últims anys els empleats públics han perdut un 5,5% de poder de compra i un 20% des del 2010 quan es va produir la primera baixada salarial. Demanem renegociar un nou acord i equiparació salarial entre comunitats autònomes per evitar la fugida de professionals entre administracions i fora d'Espanya.

Jubilació anticipada per coeficients reductors. Es tracta d'una reclamació legítima del col·lectiu de sanitat, que pateix unes condicions laborals penoses per la pressió laboral a què està sotmès diàriament ia la manca de recursos. CSIF ja va demanar l'octubre passat al Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social per no activar els mecanismes perquè aquest col·lectiu professional es pugui acollir a aquesta modalitat de jubilació. El març passat vam presentar 60.522 firmes exclusives de professionals de la sanitat reclamant aquest reconeixement.

A més, l'avançament electoral va provocar que s'interrompessin les negociacions del futur Estatut Marc del Sistema Nacional de Salut, una exigència històrica del personal de l'àmbit sanitari, i que ha de donar resposta a algunes de les reivindicacions més urgents d'aquests professionals:

Adequació i reclassificació, així com actualització de les funcions del personal de la sanitat conforme al Pla Bolonya. Recatalogació de tècnics mitjans i superiors i TCAES. Aquests col·lectius fa 17 anys que estan pendents de la reclassificació de les seves professions, cosa que suposa una pèrdua d'entre 200 i 400 euros al mes. Per la seva banda, els TCAES tenen una responsabilitat i qualificació superior a la de fa dècades, però no se'ls ha adaptat el nivell ni la titulació.

A més, proposen reclassificar tots els grups professionals de l'àmbit sanitari.