El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus / @EP

L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha celebrat el 75 aniversari el 2023, any en què ha dut a terme diferents actuacions a favor de la salut i ha celebrat esdeveniments destacables, com ara la declaració del final de l'emergència de salut pública global per la Covid-19.

Al maig, després de la convocatòria dels comitès d'emergència pertinents, el director general de l'OMS va declarar la fi de dues emergències de salut pública d'importància internacional: Covid-19 i mpox, tot i que també va declarar que les amenaces de totes dues no havien acabat.

Davant l'amenaça contínua del Covid-19 i l'amenaça imminent d'una pandèmia de grip, l'OMS segueix ampliant les xarxes de seguiment de patògens respiratoris amb potencial pandèmic, utilitzant el Sistema Mundial de Vigilància i Resposta a la Grip i CoViNet per seguir l'evolució d'aquests patògens, fer avaluacions de riscos i preparar-se per a una possible vacuna quan en sorgeixi la necessitat.

EMERGÈNCIES

L'OMS ha respost durant l'any 2023 a 65 emergències , entre terratrèmols a l'Afganistan, Nepal, Síria i Turquia; inundacions devastadores a Líbia, Pakistan i Sudan del Sud; onades de calor, incendis forestals i sequeres.

Moltes d'aquestes emergències estaven relacionades amb conflictes, com va passar a la República Democràtica del Congo, Etiòpia, Haití, Myanmar, Sudan i Ucraïna, entre d'altres. En aquests països, l'OMS es va mobilitzar per prevenir, detectar i respondre brots de malalties infeccioses; va reforçar l'accés a serveis sanitaris essencials, inclosa la capacitat dels hospitals per fer de tot, des d'atendre parts de nadons fins a tractar ferides de guerra; va formar personal sanitari; va subministrar medicaments essencials i equips mèdics; i va treballar per habilitar la capacitat dels laboratoris per diagnosticar malalties.

Així mateix, l'OMS va coordinar l'assistència sanitària prestada per 900 associats per atendre les necessitats de 107 milions de persones afectades per la crisi a 29 països.

BROTS EPIDÈMICS

Aquest any s'ha produït un ressorgiment de moltes malalties infeccioses -àntrax, chikungunya, còlera, febre hemorràgica de Crimea-Congo, dengue, diftèria, grip, VSR- que han necessitat una resposta regional i mundial coordinada.

Altres brots van ser els de febre de Lassa a Nigèria i malaltia d'Ebola a Uganda, així com la malaltia pel virus de Marburg a Guinea Equatorial i la República Unida de Tanzània. L'OMS va donar suport al transport de mostres, la realització de proves de laboratori als països, tant a nivell central com local, i l'establiment de capacitats nacionals de seqüenciació genòmica. L'OMS també va ajudar els governs a investigar els casos, rastrejar els contactes dels pacients, establir hospitals de campanya i altres mesures per contenir els brots i salvar vides.

L?atenció sanitària també ha estat objecte d?atacs. Només aquest any, l'OMS ha documentat més de 1.200 atacs contra l'assistència sanitària , que han afectat treballadors, pacients, hospitals, clíniques i ambulàncies, a 19 països i territoris, i han causat més de 700 morts i gairebé 1.200 ferits.

ELIMINACIÓ DE MALALTIES

L'any 2023 va ser un any rècord per a l'eliminació de malalties, amb diversos països que van acabar amb malalties infeccioses gràcies a esforços nacionals dedicats ia la col·laboració de països i associats sanitaris de tot el món.

Al març, l'OMS va certificar que l'Azerbaidjan i el Tadjikistan estaven lliures de paludisme, seguits de Belize al juny. El paludisme afecta algunes de les persones més vulnerables del món i, per a l'OMS, "aquests extraordinaris èxits demostren com un futur sense paludisme es pot fer realitat".

Egipte es va convertir en el primer país del món a assolir l'estatus d''nivell d'or' en el camí cap a l'eliminació de l'hepatitis C, una " fita important " cap a l'objectiu d'aconseguir l'eliminació total de la malaltia abans del 2030. És un canvi "sorprenent" per a un país que tenia una de les taxes d'infecció per hepatitis C més altes del món fa menys de 10 anys.

A data d'avui, 50 països han eliminat almenys una malaltia tropical desatesa (ETD), en línia amb l'objectiu de l'OMS que 100 països assoleixin aquesta fita abans del 2030. Ghana, Benin, Mali, Iraq, Bangla Desh i la República Democràtica Popular Lao han eliminat les malalties tropicals desateses als seus països.

SUBMINISTRAMENT DE VACUNES

El novembre del 2023, el 72% de les persones de tot el món havien rebut almenys una dosi d'una vacuna Covid-19, amb 13.600 milions de dosis administrades a tot el món, evitant malalties greus i hospitalitzacions a milions de persones.

Una altra fita important de l'any va ser la recomanació per part de l'OMS d'una nova vacuna per prevenir el paludisme, que permet albergar esperances de reforçar la prevenció d'aquesta malaltia i salvar centenars de milers de vides joves a la regió d'Àfrica. Ara hi ha dues vacunes que salven vides i que han demostrat ser segures i eficaces per prevenir el paludisme als nens.

A més, s'ha recomanat la introducció d'una nova vacuna contra el dengue en entorns amb una càrrega elevada de la malaltia. La nova vacuna ofereix esperances contra la infecció transmesa per mosquits, de la qual es calcula que la meitat de la població mundial està en risc.