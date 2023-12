@EP

El 84,2% dels joves catalans d'entre 15 i 34 anys han patit ansietat i angoixa les darreres setmanes, segons l'Enquesta de la Joventut de Catalunya 2022 (EJC) que ha presentat aquest divendres el conseller de Drets Socials de la Generalitat , Carles Campuzano.

En declaracions als mitjans, el conseller ha assegurat que des de l'Executiu català estan "reforçant la xarxa" d'atenció a la salut mental, i ha destacat el treball de la Conselleria de Salut amb el departament i altres com el d'Educació.

A més, el 89,8% de les dones catalanes enquestades declara haver patit ansietat i angoixa les últimes setmanes, un sentiment que creix amb l'edat fins arribar als 30-34 anys , en què el percentatge és del 81,8% .

Entre els joves que utilitzen les xarxes socials un cop per setmana, el 36,7% ho fa durant més de dues hores al dia: el 55% de 15 a 19 anys; el 45,8% de 20 a 24 anys; el 29,7% de 25 a 29 anys i el 18,9% de 30 a 34 anys.

Pel que fa a la taxa d'emancipació dels joves, l'enquesta indica que la taxa ha caigut del 46% del 2012 al 41,5% el 2022: "El Govern està compromès amb la posada en marxa de les polítiques de construcció de vivenda pública" , ha assegurat el conseller, que ha aclarit és una política que trigarà temps a desenvolupar.

PRESTACIÓ PER A LA CRIANÇA



El conseller ha explicat que es reunirà amb la ministra d´Infància i Joventut, Sira Rego, el 4 de gener.

Com va avançar a Europa Press, Campuzano traslladarà a la nova ministra la necessitat de crear una prestació universal per a la criança, "una anomalia històrica" a Espanya en comparació amb altres estats de l'Europa Occidental com França, Alemanya, Holanda, Bèlgica, Dinamarca i Itàlia.

Segons el conseller, als estàndards europeus aquest tipus d'ajuts es mou entre els 150 i els 200 euros al mes per fill i "es pot graduar" en funció dels nivells de renda de les famílies i incrementar les quanties a les famílies amb més fills ia les famílies monoparentals i Campzano creu que caldria entrar en una discussió més tècnica perquè el recurs fos equitatiu.