Vacuna de Moderna - EP

La vacuna contra el càncer en desenvolupament de Moderna combinada amb un tractament estàndard per al melanoma redueix dràsticament el risc de mort o recurrència dels supervivents de càncer, segons dades d'assajos compartits recentment per la revista científica Freethink.

Per tractar el melanoma, el tipus de càncer de pell més mortal, els metges solen començar extirpant quirúrgicament la major quantitat possible de càncer. Després podrien administrar un altre tractament, com ara quimioteràpia o radioteràpia, per matar les cèl·lules canceroses que no hagin detectat.

Fins i tot si una persona està lliure de càncer després d'això, sempre hi ha la possibilitat que el melanoma torni, i certs tipus es consideren d'alt risc de recurrència, inclosos els que són particularment gruixuts o que han fet metàstasi (s'han disseminat altres parts del cos) abans del tractament.

Moderna i el gegant farmacèutic Merck estan desenvolupant una vacuna contra el càncer basada en ARNm, ARNm-4157 (V940) - la mateixa tecnologia que es va fer servir amb el Covid-19-, per a persones a les quals se'ls han extirpat melanomes d'alt risc .

La vacuna funciona ordenant al cos que produeixi fins a 34 “neoantígens”. Es tracta de proteïnes que es troben únicament a les cèl·lules canceroses i Moderna personalitza la vacuna per a cada receptor perquè porti instruccions per als neoantígens a les seves cèl·lules canceroses.

La idea darrere de la vacuna és que, en incitar el cos a produir aquestes proteïnes, pot preparar el sistema immunològic per identificar i atacar ràpidament qualsevol nova cèl·lula cancerosa que les contingui, prevenint la recurrència.