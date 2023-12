Un estudi de la UPV/EHU demostra que un compost natural evita la inflamació que provoca el gluten a l'intestí - UPV/EHU

Un estudi liderat per la investigadora d'Ikerbasque Ainara Castellanos, del departament de Genètica, Antropologia Física i Fisiologia Animal de la Universitat del País Basc (UPV/EHU), ha demostrat que l'àcid salvianòlic, compost natural derivat de la sàlvia, té capacitat de reduir la inflamació que provoca el gluten a les cèl·lules intestinals, i que no produeix efectes secundaris.

Tot i que els resultats obren la porta a noves estratègies terapèutiques, encara queden per investigar altres aspectes de la malaltia celíaca, segons han assenyalat des de la universitat pública basca.

La malaltia celíaca és un trastorn inflamatori i autoimmune crònic que afecta principalment a l'intestí prim i que es desenvolupa en individus genèticament susceptibles després de la ingesta de gluten (conjunt de proteïnes que forma part d'alguns cereals). L'únic tractament eficaç a dia d'avui per a la malaltia celíaca és una dieta sense gluten estricta i de per vida.

Segons un article publicat a la prestigiosa revista científica Gut, investigadors de la UPV/EHU han demostrat que un compost natural té la capacitat de reduir la inflamació que provoca el gluten a les cèl·lules intestinals i que, aparentment, no produeix efectes secundaris.

Fa un parell d'anys, investigadors del Departament de Genètica, Antropologia Física i Fisiologia Animal de la UPV/EHU van observar que "el consum de gluten per part de l'ésser humà altera l'ARN d'un gen determinat, cosa que es tradueix en un augment de la producció de proteïnes XPO1 i de la inflamació de l'intestí".

Aquest estudi va obrir la porta a noves alternatives per tractar la celiaquia i altres malalties inflamatòries intestinals, ja que va descriure noves dianes terapèutiques. A partir del mateix, l'equip de recerca ha observat que l'àcid salvianòlic "inhibeix la formació de la proteïna XPO1" i que, per tant, "s'interromp el procés inflamatori", afirma Castellanos.

"Hem observat a les cèl·lules que en posar el gluten juntament amb aquest compost la inflamació disminueix o no augmenta", ha detallat, alhora que ha apuntat que les proves amb els ratolins també han donat resultats "molt positius".

ÀCID SALVIANÒLIC

A l'últim pas, han tractat amb àcid salvianòlic mostres intestinals de subjectes celíacs que no estaven seguint una dieta estricta, i han observat que en afegir aquest compost "disminueix la inflamació a la pròpia mostra intestinal".

Després d'explicar que l'àcid salvianòlic és un compost natural derivat de la sàlvia, molt freqüent a la dieta xinesa com a infusió, ha incidit que "no té efectes secundaris; es tracta d'un compost natural amb efectes antiinflamatoris, és una cosa que es pot afegir a la dieta".

Finalment, ha assenyalat que encara cal explorar altres vies convencionals de la malaltia celíaca per avançar en aquesta investigació, però “obre el camí per desenvolupar noves estratègies terapèutiques i posar en marxa investigacions per a la malaltia celíaca i altres malalties inflamatòries intestinals, com la malaltia de Crohn i la colitis".