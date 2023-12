Test d'antígens / Foto d'arxiu

A causa del repunt de casos de grip i Covid-19 que s'està experimentant a Espanya durant les últimes setmanes, la venda de tests d'antígens a les farmàcies ha superat el milió d'unitats entre el 18 i el 25 de desembre , segons l'anàlisi d'IQVIA.

Aquest nivell de vendes triplica el que es va vendre a la primera setmana de desembre d'aquest 2023 (300 mil versus 1 milió). Si es comparen aquestes xifres amb les de l'any 2022 (un milió el 2023 davant d'1.3 milió el 2022) això suposa una caiguda del 20 per cent respecte a les vendes de la mateixa setmana de l'any passat, cosa que indica un comportament més habituat a conviure amb el virus per part de la població i una percepció de la malaltia com a menys letal.

L'anàlisi mostra que, aquest any 2023, la venda mitjana al novembre ha estat de 300.000 unitats a la setmana, per la qual cosa les vendes s'han disparat des del pont de desembre, amb vendes de 500.000 unitats la setmana de l'11 de desembre i d'un milió a la setmana de Nadal.

Durant el mes de desembre s'ha venut el triple d'unitats que el mateix període de novembre, és a dir, un milió d'unitats les tres primeres setmanes de novembre davant de 2,9 milions d'unitats les tres primeres setmanes de desembre. A més, la tendència de vendes és similar a totes les comunitats autònomes.