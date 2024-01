Covid 19 / @EP

Un nou estudi de l' Hospital Universitari de Copenhage (Dinamarca) ha demostrat que els pacients que han tingut Covid-19 greu hospitalitzats tenen afeccions a la seva salut cerebral amb problemes cognitius, neurològics i psiquiàtrics, encara que no presenten més problemes que els pacients hospitalitzats per altres malalties de gravetat similar.

Aquest estudi de cohort prospectiu amb controls aparellats s'ha dut a terme a dos hospitals acadèmics de Copenhaguen. La cohort de casos va estar composta per pacients amb Covid-19 hospitalitzats entre l'1 de març del 2020 i el 31 de març del 2021.

Les cohorts de control van estar compostes per pacients hospitalitzats per pneumònia, infart de miocardi o malalties que van requerir cures intensives no relacionades amb el Covid-19 entre l'1 de març de 2020 i el 30 de juny de 2021, i individus sans de la mateixa edat i sexe.

El període de seguiment va ser de 18 mesos ja que els participants van ser avaluats entre l'1 de novembre del 2021 i el 28 de febrer del 2023. El resultat primari va ser la cognició general, avaluada mitjançant l'Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry (SCIP) i la Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Els resultats secundaris van ser la funció executiva, l'ansietat, els símptomes depressius i els dèficits neurològics.

L'estudi va incloure 345 participants, inclosos 120 pacients amb COVID-19 i 100 controls sans. Els pacients amb Covid-19 tenien un pitjor estat cognitiu que els controls sans. Els pacients amb Covid-19 també van obtenir pitjors resultats que els controls sans durant totes les altres avaluacions psiquiàtriques i neurològiques.

Tot i això, a excepció de la disfunció executiva, la salut cerebral dels pacients amb Covid-19 no es va veure més afectada que entre els pacients de control hospitalitzats. Aquests resultats es van mantenir consistents en diverses anàlisis de sensibilitat.

Per tant, aquestes troballes, publicades a 'Jama Network', suggereix que la salut cerebral posterior al Covid-19 es va veure afectada però, en general, no més que la salut cerebral de pacients de tres cohorts no Covid-19 amb una gravetat de malaltia comparable. És possible que les associacions a llarg termini amb la salut del cervell no siguin específiques del Covid-19, sinó que estiguin associades amb la gravetat general de la malaltia i l'hospitalització.