Foto: Freepik

La biòloga Ana de l'Encarnació, del laboratori de Clíniques Eva, ha destacat que els paràmetres que determinen la qualitat del semen (motilitat, concentració i morfologia) "han empitjorat notablement les últimes dècades" a causa de l'estil de vida i, sobretot, a l'estrès, al tabac i "a la presència de plàstic".

"Els ftalats i bisfenols, molècules presents als objectes bàsics de consum diari, com, per exemple, els envasos dels aliments, i d'altres productes com cremes i gels, tenen una incidència directa en la fertilitat masculina", adverteixen des de Clínicas Eva , en al·lusió a un informe del Consell Superior d'Investigacions Científiques que xifra en més de 2.000 els contaminants nocius presents a l'esperma d'homes sans.

Tot i que la mostra és petita (només deu homes), i està reduïda geogràficament --s'ha realitzat només a Tarragona- expliquen des d'Eva, es posa sobre la taula "un dels grans problemes de la fertilitat masculina i anima a aprofundir en estudi".

Al semen de deu homes catalans es van trobar 21 compostos químics de diferents famílies, entre ells, els esmentats anteriorment.

La manera de contaminar el material reproductiu és a través dels aliments, l'aigua, els gels, els sabons i altres productes d'aplicació tòxica, mitjançant un contacte diari i reiterat en el temps. És a dir, allò que es coneix com a sobreexposició.

Eliminar, en la mesura que sigui possible, el contacte abusiu amb aquests contaminants i procurar-se una alimentació limitada quant a conservants --begudes ensucrades, conserves i altres productes envasats-- pot revertir, encara que no del tot, el procés. Un altre consell comú és abandonar les begudes alcohòliques i el tabac i limitar lús del telèfon mòbil.

En cas de problemes de fertilitat a la parella, aconsellen acudir a l'andròleg per a un estudi complet de l'home. És comú, explica l'andròloga Susana Egozcue, que la recerca de les causes per les quals l'embaràs no s'aconsegueix comenci per les proves femenines, tot i que se sap que l'origen d'aquest problema en la parella es divideix entre el factor femení i el factor masculí en aproximadament un 50%.

Per a la doctora Egozcue, l'estudi de l'home i la dona en una clínica de fertilitat s'ha de bifurcar i fer en paral·lel. Al·ludint, precisament als factors externs abans esmentats, l'especialista recomana preparar l'home amb un tractament antioxidant abans d'iniciar la fecundació in vitro o la inseminació artificial.

La suplementació amb omega 3, coenzim Q10, cúrcuma, seleni, zinc i altres minerals es pauten per intentar reduir la fragmentació espermàtica i intentar millorar la qualitat del semen i així intentar augmentar l'èxit dels tractaments.

Tot això sempre després danalitzar la qualitat del semen mitjançant un seminograma i un estudi de la capacitació espermàtica. Amb les proves a la mà, tenint en compte altres factors com l'edat de l'home, es podran revertir processos oxidatius del semen, a més d'aconseguir l'objectiu de ser pare.