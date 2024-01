Fotomuntatge- Façana de l'Hospital del Mar

La triple pandèmia de virus respiratoris - coneguda popularment com a 'tridèmia'- que està expandint-se per Catalunya està provocant el col·lapse de les urgències hospitalàries, especialment als centres que normalment ja tenen problemes de capacitat per atendre la gran quantitat de pacients que reben diàriament .

Aquest és el cas de l'Hospital del Mar de Barcelona, el millor exemple de la saturació hospitalària a Catalunya. Els seus treballadors denuncien diàriament la sobrecàrrega de treball a què es veuen sotmesos a través d'un compte a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-. Pacients als passadissos, esperes eternes a urgències i ambulàncies parades per falta de capacitat són algunes de les situacions que es viuen dia a dia en aquest hospital públic.

"Estem desbordats", han assegurat els treballadors de l'Hospital del Mar en una piulada recollida per CatalunyaPress. Aquest dimecres 2 de gener hi havia 198 pacients a les urgències de l'hospital -102 per sobre de la seva capacitat desitjable-. A més, 47 pacients superaven les 24 hores a l'ala d'urgències, sense haver estat derivats a cap altra ala de l'hospital. El més antic feia més de 155 hores que era a Urgències. És a dir, més de 6 dies.

A més, els sanitaris asseguren que “21 pacients només han passat per triatge i segueixen pendents de la primera visita”. Entre aquests pacients, un feia 6 hores que era a l'hospital sense ser atès, i es desconeix si encara va haver d'esperar més temps.

Onada epidèmica

Catalunya ha informat aquest dimecres que es manté la tendència ascendent d'onada epidèmica de la grip i sembla que comença el descens de la del VRS, "a confirmar amb les dades microbiològiques d'aquesta setmana".

El pic actual de la incidència de la grip, situat en 153 casos per 100.000 habitants, és més gran que l'any passat, però "inferior encara al d'anys anteriors" a la pandèmia.

Segons el Sivic, el nivell de transmissió de la grip és alt i l'elevada incidència en menors de 4 anys indica que “probablement seguirà en ascens”.

El bec del VRS és "clarament inferior" a l'any passat i sembla que l'onada epidèmica ha finalitzat i la incidència del Sars-CoV-2 sembla estabilitzar-se, tot i que els ingressos relacionats han augmentat.

Covid-19 i vacunació

El nombre de persones ingressades amb Covid-19 ha registrat un augment: hi ha 720 persones ingressades a llits convencionals, 176 més que durant la setmana anterior, i 24 a l'UCI.

La cobertura vacunal de les persones vulnerables davant de la Covid-19 és del 59% per als majors de 80 anys i del 45% en persones entre 70 i 79 anys, mentre que la cobertura per a la grip dels mateixos col·lectius és superior, amb el 65% i el 53%, respectivament.