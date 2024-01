Dona a la dutxa - RECURS - UNSPLASH

Els hàbits de vida com l'alimentació o el sedentarisme tenen molt de pes en la fertilitat, però no només es tracta de moure's o cuidar l'alimentació ja que altres costums com dutxar-se amb aigua molt calenta o no descansar bé a les nits poden afectar la qualitat dels òvuls a les dones o de l'esperma als homes, segons expliquen els experts de la clínica de fertilitat Fertilab Barcelona.

"La taxa d'embaràs no s'augmenta només amb una bona dieta sinó que hi ha molts altres factors que cal tenir en compte, com la qualitat del son o la temperatura a què ens banyem a l'hivern", aclareix la directora de Fertilab Barcelona.

La infertilitat afecta una de cada sis parelles, segons la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF), i es tracta d'un fenomen que moltes vegades ve donat per factors externs, com l'estil de vida de la parella i fins i tot condicions climatològiques, que també poden afectar la capacitat de fecundar un nadó.

Tot i això, els hàbits tenen molt de pes a l'hora de concebre, per la qual cosa incorporar una sèrie de rutines pot augmentar la taxa d'embaràs. A més, set de cada deu dones no segueixen els hàbits d'alimentació i d'exercici físic recomanats pels professionals durant l'embaràs, segons una enquesta duta a terme per CinfaSalud.

Els mals hàbits poden desencadenar dificultat per quedar embarassada, avortaments prematurs o conseqüències negatives en el desenvolupament del nadó. Per aquesta raó, "és imprescindible que els pares tinguin cura dels seus hàbits i evitin així situacions que poden posar en risc els nadons", asseguren des de Fertilab.

Així mateix, tenir una taxa d'embaràs més elevada es pot aconseguir si els membres de la parella es cuiden tant homes com dones. "Dur a terme els hàbits necessaris en el present pot ser clau en el futur. Tot i que la parella no contempli ara tenir un nadó, mantenir un bon estil de vida pot ser clau per quan decideixi fer el pas", assenyalen els experts.

Per tenir un bon estat fèrtil és recomanable regular la temperatura de la dutxa i no excedir-se, ja que “dutxar-se amb aigua molt calenta pot interferir en la qualitat de l'esperma”. D'altra banda, les poques hores de llum durant l'hivern poden desencadenar una manca de vitamina D a la parella, vitamina que "millora la qualitat del teixit ovàric i de l'endometri", per la qual cosa és important tenir-la en compte.

També cal tenir en compte els "supernutrients de temporada" ja que menjar sa i processar bé els aliments és crucial, encara que és important que la transició cap a una alimentació de qualitat sigui progressiva, perquè si no, la persona es pot exposar a situacions d'ansietat . A més, és important adaptar el consum d'Omega 3, a través de supernutrients de temporada com l'alvocat, o antioxidants, com els fruits vermells, imprescindibles a l'hora de millorar la fertilitat.

D'altra banda, les Vitamines C i D i l'àcid fòlic també tenen una funció imprescindible i es poden obtenir amb certs suplements o aliments d'hivern, com els cítrics. Segons fonts de Fertilab, "hi ha un conjunt de supernutrients amb un gran poder en la salut i en la fertilitat, com l'ou, el bròquil o les nous".

Així mateix, els experts recomanen cuidar el descans i aconseguir un somni reparador dormint les hores necessàries i respectant els cicles de son es pot aconseguir mitjançant alguns tipus, com dormir a una temperatura adequada, mantenir l'habitació a les fosques durant el son o bé prendre sopars fàcils de pair abans de dormir. No estar descansada pot afectar la producció d'òvuls, endarrerint els cicles i influint així en la possibilitat de tenir un nadó.

Per acabar, és important deixar de banda la inactivitat ja que, encara que el fred animi a quedar-se a casa, dur a terme de forma moderada uns hàbits d'exercici físic és imprescindible per a un estat de salut correcte.

Tot i això, els experts adverteixen que no s'ha de sobrecarregar la columna vertebral perquè "té moltes connexions amb el sistema reproductiu" i, per tant, "fer exercicis molt bruscos pot tenir seqüeles en la fertilitat". En aquest sentit, activitats com sortir a caminar, fer ioga o pilates poden aportar la força muscular necessària per ser fèrtil.