Accés a una unitat d'urgències. Foto: Europa Press

Des de la nit de Nadal, Covid, grip i bronquiolitis han omplert les sales d'espera dels hospitals espanyols. La temporada epidèmica de virus respiratoris ha colpejat amb més força del que és habitual aquest any.

Les celebracions nadalenques i la falta de distanciament social podrien explicar aquest augment, encara que els experts estimen que el pic de contagis no arribarà fins a finals d'aquest mes. Tot i que el problema és generalitzat, la grip destaca pel seu impacte més agressiu en comparació amb altres infeccions, especialment després de tres hiverns amb un comportament inusual a causa de l'auge del coronavirus.

De fet, la taxa de positivitat ha augmentat del 20% al 25% la penúltima setmana de l'any, segons apunten des de l'Institut de Salut Carles III.

Els informes més recents sobre la situació epidemiològica, de la setmana del 18 al 24 de desembre. Segons l'informe setmanal del Sistema de Vigilància d'Infeccions Respiratòries Agudes (SiVIRA), s'ha observat un increment en els casos d'aquestes infeccions a l'Atenció Primària.

Els casos han passat de 806 per cada 100.000 habitants a 908,6 per cada 100.000 habitants durant aquest període, cosa que representa un augment del 12,7% en comparació de la setmana anterior. Tot i que encara no s'han publicat les dades oficials, els experts anticipen que la celebració de la nit de Cap d'Any podria resultar en un altre repunt de casos.

L'ÚS DE MASCARETES, RECOMANAT

Per això, el Ministeri de Sanitat ha aconsellat l'ús de màscares com a mesura preventiva per evitar un augment dels contagis, especialment durant les festivitats nadalenques i en trobades en entorns tancats. Es destaca que el coronavirus afecta més les persones grans, especialment aquelles majors de 80 anys.

També s'assenyala la importància de la vacunació i es recorda que hi ha la possibilitat del teletreball. Més enllà d'això, s'emfatitza la importància de la higiene de mans, factor crucial en la transmissió del virus. Els experts del sector coincideixen en la necessitat d'augmentar les contractacions per evitar la saturació dels serveis d'urgències i subratllen la importància de mantenir una vigilància activa sense caure a l'alarmisme.