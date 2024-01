Arxiu - Una màscara.

La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (SemFYC) reclama la implantació de mesures de protecció "extraordinàries" als centres de salut davant el repunt de casos de grip i Covid-19, com la recuperació de l'ús de la màscara obligatòria, la dispensació de gels hidroalcohòlics, la determinació despais de separació o mesures de ventilació específiques per a sales despera; a més, demanen acudir a aquests centres "només" quan calgui atenció mèdica.

Normalment aquestes infeccions tenen un curs autolimitat, és a dir, una tendència cap a la curació espontània, sense necessitat de recórrer a cap tractament específic, que en aquest moment no existeix. "Aquests processos són un exemple clar de la importància de l'educació sanitària i l'autoresponsabilitat en salut de la població", assenyalen des de la semFYC.

La majoria de les persones haurien de fer repòs uns dies, limitant els contactes i/o quedar-se a casa fins que es trobin millor i consultar només amb un professional sanitari si es tracta de persones de risc (majors, embarassades, immunodeprimits o amb patologies cròniques) o si levolució és desfavorable o amb signes de gravetat.

En cas de personar-se al centre de salut, el més recomanable és acudir protegint boca i nas amb una màscara adequada per evitar contagis a altres usuaris del centre sanitari i als professionals que hi treballen.

Es pot parlar de 'tridèmia'?

Tal com recorden, la conjuntura actual està desembocant en la creença de la població que s'està generant una "tridèmia", quan la realitat es tracta d'"un terme inadequat, ja que podria donar la sensació d'una coinfecció de dos o més" d'aquests virus i per tant de més gravetat", explica el portaveu del Grup de Treball en Malalties Infeccioses de la semFYC, José María Molero. "Realment, hi ha escassíssims casos de coinfecció", ha aclarit.

La societat mèdica també ha indicat la importància de la vacunació en tots els grups d'edat, incloent-hi els menors, ja que són els "principals transmissors de grip", entre ells i cap als adults", ha detallat Ana Pilar Javierre, coordinadora del Grup de Prevenció de Malalties Infeccioses i Vacunes del Programa d'Activitats Preventives i promoció de la Salut de la semFYC.

"Si habitualment un de cada 10 adults (10%) té grip, a la població infantil aquest percentatge pot augmentar fins a tres de cada 10 nens (30%)", ha precisat.

No obstant això, avui dia, és aquesta població la que registra un volum més gran de contagis. L'última setmana del 2023, les taxes d'afectació de grip més grans detectades a l'Atenció Primària es van donar en el grup dels menors d'un any, on només de grip es registraven 888,4 casos per 100.000 habitants.

Pel que fa a SARS-CoV-2 en aquest mateix grup població --menors d'un any-- les dades a finals del 2023 eren de 222,1 casos per 100.000 habitants. També és elevada la taxa d'infecció per VRS entre menors de quatre anys, on el grup amb més incidència és el del segment d'1 a 4 anys, amb 1.637,5 per 100.000 habitants, i els menors de 12 mesos en registren 888,4 per 100.000.

La setmana de l'inici del segon trimestre escolar, “complicada”



Tot i que és difícil de predir, les properes setmanes, en què coincideixen la celebració del Dia de Reis i l'inici del segon trimestre escolar, podrien ser “complicades”, segons els metges de família.

Les dificultats en la previsió rauen en el fet que no es pot comparar amb el que va passar els anys previs de pandèmia, on l'epidèmia de grip s'ha vist interferida per la circulació del SARS-CoV-2 i les diferents mesures obligatòries de prevenció. "Ens hauríem de remetre als darrers anys prepandèmics", han afirmat.

En general, la taxa d'incidència manté una tendència semblant a les de l'època prepandèmica "tot i que no se sap si mantindrà aquesta tendència temporal", assenyala Molero.

Precisament, la semFYC difondrà, a partir d'aquest dijous, tant entre el col·lectiu de facultatius com a través de mitjans socials, la informació sobre quan acudir als centres de salut si s'està patint una afecció vírica susceptible de ser grip, SARS-CoV -2 o virus respiratori sincitial (VRS).