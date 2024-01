Mascaretes, RECURS @EP

El percentatge de mostres positives en grip ha ascendit del 27 al 46 per cent en una setmana a Espanya, fet que suposa una xifra més gran que el pic de positivitat setmanal a grip de la temporada 2022-23 (36%), segons dades de l'Institut de Salut Carlos III, adscrit al Ministeri de Sanitat.

A més, el 98,9% dels virus gripals identificats són de tipus A. Per contra, el percentatge de positivitat a SARS-CoV-2 a Atenció Primària baixa a 10,8% (15,4% la setmana prèvia) i també per a VRS, que baixa a 10,3% (14,1% la setmana anterior).

Així es recull a l'informe setmanal 'Vigilància sentinella d'Infecció Respiratòria Aguda en Atenció Primària (IRAs) ia Hospitals (IRAG): Grip, COVID-19 i VRS' de l'ISCIII, l'última edició del qual ha recopilat dades de la setmana que va del 25 al 31 de desembre.

En total, la taxa d'incidència d'infeccions respiratòries agudes (IRAs) a Espanya a Atenció Primària se situa en 952,9 casos per 100.000 habitants, fet que suposa un augment respecte a la setmana prèvia, quan es van notificar 921,7 casos.

Segons l'informe, aquesta setmana, les malalties respiratòries a l'Atenció Primària mostren una evolució amb tendència a l'estabilització, en el rang del que s'ha observat la temporada prèvia, mentre que l'hospitalització presenta un pendent d'ascens més gran que el mateix període de la temporada 2022-23.

En el cas de Covid-19 i d'infecció per virus respiratori sincitial (VRS), mentre s'observen taxes d'incidència en Atenció Primària amb tendència a l'estabilització, les taxes d'hospitalització encara es mantenen en ascens, especialment en el grup de persones grans 80 anys per a Covid-19 i de menors d'un any per a VRS.

Per grups d'edat, les taxes d'IRAs més grans en Atenció Primària es donen en el grup dels menors d'un any (4.154,7 casos/100.000 habitants), seguit del grup d'1-4 anys (2.622,9 casos/ 100.000 habitants). Pel que fa al Covid-19, les majors taxes s'observen en els adults de 65 anys o més.

INFECCIÓ RESPIRATÒRIA GREU

La taxa global d'infeccions respiratòries greus a hospitals a la setmana descrita ha augmentat també, amb 28,7 casos/100.000 habitants (21 casos a la setmana prèvia).

Per grups d'edat, les taxes d'hospitalització més grans aquesta setmana s'observen en els adults de 80 o més anys (191,4 casos/100.000 habitants), seguit del grup dels menors d'un any (168,7 casos/100.000 habitants) .

Aquesta setmana, la positivitat a grip dels IRAG seleccionats sistemàticament augmenta a 33,2% (vs. 27,9% la setmana anterior); per a SARS-CoV-2, 12 per cent (vs. 11,2% a la setmana prèvia) i, per a VRS, de 18 per cent (vs 20,6% a la setmana prèvia).

Entre els 438 virus gripals identificats, 380 són de tipus A, (30,1% d'AH3N2 i 69,9% d'A(H1)pdm09 entre els subtipats), amb un 58,3% de virus A no subtipat.

Pel que fa a la grip, la taxa d'hospitalització a la setmana 52/2023 és de 9,5 casos/100.000 habitants (5,9 casos a la setmana prèvia), i puja des de la setmana del 30 d'octubre. Per grups d'edat, la setmana 52/2023 les taxes d'hospitalització més grans s'observen en el grup dels adults de 80 anys o més (62 casos/100.000 habitants).

Pel que fa a la Covid-19, la taxa d'hospitalització se situa en 3,5 casos/100.000 habitants (2,4 casos a la setmana prèvia) i s'observa un augment des de les darreres cinc setmanes.

Per grups d'edat, les taxes d'hospitalització més grans s'observen en els adults de 80 anys o més (37,5 casos/100.000 h) i en els menors d'un any (11,8 casos/100.000 habitants).

Tot i el descens de la taxa d'infecció per VRS a Atenció Primària, a hospitals es manté l'ascens d'ingressos per aquest motiu, i se situa en 5,2 casos/100.000 habitants (4,3 casos la setmana prèvia). Per grups d'edat, les taxes d'hospitalització més grans s'observen en el grup dels menors d'un any (93,7 casos/100.000 habitants).

TORNADA A LES MASCARETES?

La Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (SemFYC) reclama la implantació de mesures de protecció "extraordinàries" als centres de salut davant el repunt de casos de grip i Covid-19, com la recuperació de l'ús de la mascareta obligatòria, la dispensació de gels hidroalcohòlics, la determinació despais de separació o mesures de ventilació específiques per a sales despera; a més, demanen acudir a aquests centres "només" quan calgui atenció mèdica.

Normalment aquestes infeccions tenen un curs autolimitat, és a dir, una tendència cap a la curació espontània, sense necessitat de recórrer a cap tractament específic, que en aquest moment no existeix. "Aquests processos són un exemple clar de la importància de l'educació sanitària i l'autoresponsabilitat en salut de la població", assenyalen des de la semFYC.

La majoria de les persones haurien de fer repòs uns dies, limitant els contactes i/o quedar-se a casa fins que es trobin millor i consultar només amb un professional sanitari si es tracta de persones de risc (majors, embarassades, immunodeprimits o amb patologies cròniques) o si levolució és desfavorable o amb signes de gravetat.

COMBATRE LA "SATURACIÓ" A CENTRES HOSPITALARIS

La Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública (FADSP) ha assegurat que és urgent prendre mesures per reforçar el sistema sanitari, i especialment l'Atenció Primària, davant l'augment de la incidència de grip A, Covid-19 i bronquiolitis està produint aquests dies a Espanya i que està provocant "una situació de saturació als centres sanitaris".

"Resulta intolerable que avui mateix a la Comunitat de Madrid s'estiguin donant cites amb demores superiors als 15 dies, i que en alguns casos ni tan sols sigui possible concertar una cita, encara que sigui telefònica", ha criticat en un comunicat la FADSP.

En aquest sentit, la federació creu que s'ha de tornar a implementar l'obligatorietat de portar mascareta als centres sanitaris, així com valorar la possibilitat de fer-ho també al transport públic.

"Aquesta realitat actual evidencia que les administracions sanitàries no han realitzat les actuacions necessàries per prevenir i/o afrontar aquesta situació, la qual no és nova, ja que es produeix cada any en aquestes dates, i, per tant, és totalment esperable" , ha finalitzat en el comunicat la Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública.

En cas de personar-se al centre de salut, el més recomanable és acudir protegint boca i nas amb una mascareta adequada per evitar contagis a altres usuaris del centre sanitari i als professionals que hi treballen.