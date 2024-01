Aquesta innovadora troballa obre noves esperances per al desenvolupament de tractaments que podrien marcar una nova era en la lluita contra el càncer.

Científics de la Universitat de Califòrnia a Riverside, Estats Units, han aconseguit un avenç significatiu en la lluita contra el càncer en trobar una manera de frenar la proteïna sense forma coneguda com a MYC, responsable de l'empitjorament en la majoria dels casos de càncer humà. Aquest descobriment obre noves perspectives per al desenvolupament de tractaments innovadors.

La proteïna MYC, que normalment guia el procés de transcripció en cèl·lules sanes, es torna hiperactiva i no regulada a les cèl·lules canceroses, contribuint al ràpid creixement del càncer. Segons Min Xue, professor associat de Química a la UCR, MYC és responsable del 75% de tots els casos de càncer humà.

Tot i representar un desafiament, l'equip de recerca de la UCR va desenvolupar un compost peptídic que s'uneix a MYC i suprimeix la seva activitat. Mitjançant un enfocament innovador utilitzant pèptids, van aconseguir millorar significativament la capacitat del pèptid per interactuar amb MYC, obrint noves possibilitats per al desenvolupament de fàrmacs.

El pèptid desenvolupat s'uneix directament a MYC amb una afinitat submicromolar, una interacció forta i específica. Actualment, els investigadors utilitzen nanopartícules lipídiques per introduir el pèptid a les cèl·lules, encara que busquen millorar aquest procés en el futur.

El laboratori de Xue a la UC Riverside s'enfoca en eines moleculars per comprendre la biologia i utilitzar aquest coneixement en el descobriment de fàrmacs. L'objectiu final és "domar" la proteïna MYC, que representa el caos en no tenir estructura, convertint-la en un objectiu clau per al desenvolupament de fàrmacs contra el càncer.