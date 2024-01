Expert en psicologia, Blair Steel, destaca que encara que factors com la genètica són incontrolables, l'estil de vida juga un paper vital en la prevenció.

A la batalla contra la demència, un mal sovint associat a la tercera edat, es revelen estratègies clau que podrien marcar la diferència, segons l'anàlisi d'experts. Si bé factors com la genètica, la raça i els antecedents familiars són elements incontrolables, l'estil de vida emergeix com un terreny on la intervenció primerenca podria ser crucial.

Blair Steel, psicòleg de Carrara Treatment, Wellness & Spa, destaca que la demència abasta diverses condicions amb símptomes que inclouen oblits, habilitats socials limitades i interferències en el pensament diari. Un dels principals consells per contrarestar els seus efectes és la pràctica regular d'exercici, especialment l'aeròbic, ja que, segons Steel, "no fer servir el cervell comporta perdre les seves funcions".

L'aïllament social s'identifica com un altre factor de risc. Mentre que les xarxes socials ocupen gran part del nostre temps, Steel destaca que la connexió en persona té un impacte més profund en l'estimulació cerebral i la salut mental. El contacte regular en persona ajuda a prevenir estrès, hipertensió i altres problemes associats.

Els hàbits de son també emergeixen com un component crucial. Encara que es pugui pensar que la joventut ofereix immunitat, Steel aconsella evitar l'ús de pantalles i llums després de certa hora, suggerint mesures per garantir un somni reparador.

L'estrès, catalogat com a desencadenant important de la demència, es pot abordar amb diverses activitats, des d'exercicis físics i passatemps fins a passar temps amb amics i familiars. La flexibilitat en les reaccions i evitar actituds inflexibles són recomanacions per reduir la pressió emocional.

Pel que fa al consum d'alcohol, l'Alzheimer's Society vincula la seva ingesta regular durant anys amb certs tipus de demència i subratlla la importància de moderar-ne el consum.

Pel que fa a l'alimentació, la qualitat de la dieta té un paper clau. Optar per aliments integrals i naturals en comptes de productes processats pot ajudar a mitigar el risc de demència en adults. La Dieta Mediterrània, coneguda i recolzada per celebritats, s'ha destacat per reduir significativament aquest risc.

Aquestes estratègies, aplicables a qualsevol etapa de la vida, suggereixen que la prevenció primerenca i els hàbits de vida saludables poden ser fonamentals per preservar la salut mental i reduir els riscos associats amb la demència.