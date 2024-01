Investigadors de l'UMC d'Amsterdam i la Universitat Lliure d'Amsterdam (VU) als Països Baixos han identificat la causa biològica darrere aquests fets.

Investigadors de l'UMC d'Amsterdam i de la Universitat Lliure d'Amsterdam (VU) als Països Baixos han descobert que la fatiga persistent dels pacients amb Covid prolongat té una causa biològica: els mitocondris de les cèl·lules musculars produeixen menys energia que les dels pacients sans.

"Observem canvis clars als músculs d'aquests pacients", ha afirmat Michèle van Vugt, catedràtica de Medicina Interna de l'UMC d'Amsterdam.

A l'estudi, publicat a 'Nature Communications', van participar 25 pacients amb Covid persistent i 21 participants sans de control. Se'ls va demanar que pedalessin durant quinze minuts. Aquesta prova de ciclisme va provocar un empitjorament a llarg termini dels símptomes en les persones amb Covid prolongat, anomenat malestar postesforç (MPE). La fatiga extrema es produeix després d'un esforç físic, cognitiu o emocional superior a un llindar individual desconegut. Els investigadors van analitzar la sang i el teixit muscular una setmana abans de la prova de ciclisme i un dia després de la prova.

"Vam observar diverses anomalies en el teixit muscular dels pacients. A nivell cel·lular, vam veure que els mitocondris del múscul, també conegudes com les fàbriques d'energia de la cèl·lula, funcionen pitjor i que produeixen menys energia", ha explicat el professor adjunt del Departament de Ciències del Moviment Humà de la Universitat VU, Rob Wüst.

"Per tant, la causa de la fatiga és realment biològica. El cervell necessita energia per pensar. Els músculs necessiten energia per moure's. Aquest descobriment significa que ara podem començar a investigar un tractament adequat per als que pateixen COVID perllongat", ha afegit Van Vugt .

Una de les teories sobre el Covid persistent és que les partícules del coronavirus poden romandre a l'organisme de les persones que l'han patit. "De moment no veiem indicis d'això als músculs", ha assenyalat Van Vugt.

En aquest sentit, els investigadors també van observar que el cor i els pulmons funcionaven bé als pacients. Això significa que l'efecte durador en la forma física dels pacients no està causat per anomalies al cor o als pulmons.

FER EXERCICI DINS ELS SEUS PROPIS LÍMITS



Segons els autors de l'estudi, fer exercici no sempre és bo per als pacients amb Covid de llarga durada. "En concret, aconsellem a aquests pacients que vigilin els seus límits físics i no els sobrepassin. Penseu en esforços lleugers que no provoquin un empitjorament de les malalties. Caminar és bo, o anar en bicicleta elèctrica, per mantenir certa condició física. Cal tenir compte que cada pacient té un límit diferent", ha detallat l'investigador de l'UMC d'Amsterdam, Brent Appelman.

"Com que els símptomes poden empitjorar després d'un esforç físic, algunes formes clàssiques de rehabilitació i fisioteràpia són contraproduents per recuperar aquests pacients", indica Van Vugt.

SÍMPTOMES PROLONGATS DEL COVID



Tot i que la majoria de les persones infectades pel virus del SRAS-CoV-2 es recuperen en unes setmanes, un subgrup, estimat al voltant d'una de cada vuit, patirà Covid perllongat, asseguren els experts.

Els símptomes dels pacients amb Covid persistent, seqüeles postagudes o Covid o síndrome postCovid (SPC) inclouen problemes cognitius greus (boira cerebral), fatiga, intolerància a l'exercici, desregulació autonòmica, síndrome de taquicàrdia ortostàtica postural (POTS) dels símptomes.